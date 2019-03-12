Özhaseki canlı yayında soruları yanıtladı

"Vergi veren ilk gruba bakıyorsunuz bunlardan oluşuyor. Ticaret ve sanayi odalarının ödül törenlerine sizi çağırıyorlar. Oturup aynı masada yemek yiyorsunuz. Onun dışında bir kere bunların sohbetlerinde diz kırmış değilim, çay içmiş değilim. 21 yıl belediye başkanlığımda bir metrekare arsa vermeyen ender bir, iki tane belediye başkanlarından biri benim. Bir metrekare vermedim."

"Siz hiç FETÖ'ye sempatiyle baktınız mı?" sorusuna Özhaseki, şu yanıtı verdi:

Geçen senelerde ülkenin zor zamanlardan geçtiğini söyleyen Özhaseki, son 3-4 yılda yaşananların, Türk milletinin başına hiç gelmemiş olaylar olduğunu belirterek "PKK'lılar bu ülkeyi bölmeye yönelik ilk adımı attılar. FETÖ'nün 15 Temmuz'da çirkin yüzünü bütün millet gördü." diye konuştu.

"Kayseri'deki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan, tutuklanan, hala içeride olan birtakım iş insanları Fetullah Gülen cemaatiyle arada sizin irtibat kurduğunuzu, hatta sizin onları Pensilvanya'ya, Fetullah Gülen'e götürdüğünüzü söylediler. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir kişi söylüyor o da FETÖ yöneticisi, içeride yatıyor zaten. Para yardımları verilmiş. Kapıda durmuş bir tanesi. Emniyet kayıtlarına geçtiği için söylüyorum. Her ifadeye girene şunu söylüyorlar; 'Haseki'nin adını verin'. Bu kadar çirkin bir örgütle karşı karşıyayız. Ben Kayseri'den birilerini alacağım, Pensilvanya'ya götüreceğim ve bu duyulmayacak, böyle bir şey olabilir mi? Bu yapıyla hiçbir ilişkim olmadı."

Ankara Büyükşehir Belediyesinin gelirinin giderini karşılamadığı belirtilerek kazandığı takdirde ne yapacağının sorulması üzerine Özhaseki, "Bir belediye başkanı para yönetimini bilmiyorsa lütfen işbaşına gelmesin. İçeriden aldığım bilgilere göre geliri gideri karşılamayan bir yapı var. Gelirleri arttırıcı, giderleri kısıtlayıcı tedbirler alınabilir. Bunlar zor değil." diye konuştu.

