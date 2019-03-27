Özhaseki: CHP'de isyan başladı

CUMHUR İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş hakkındaki 'sahte senet' iddiaları ile ilgili olarak, "Soruların hepsi de boşlukta duruyor. Sonra 'mağduruz' yapmayın ya. İnsanları anlamaz yerine koymayın. Bunu gören Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı da 'Yazıklar olsun' dedi. Bu kirli ilişkileri yapan adamların insanlara doğru dürüst anlatması lazım. En sonunda CHP'de de isyan başladı" dedi. AK Parti'li Mehmet Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün ilk olarak Ankara Sanayi Odası'nı (ASO) ziyaret etti. Odanın meclis toplantısına katılan Özhaseki, Ankaralı sanayicilere seslendi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in işsizlik rakamlarına dikkat çektiği konuşmasının ardından konuşan Mehmet Özhaseki, "İnşallah bu günler geride kalacak, önemli olan istikrar. Ülkedeki huzur. İstikrar olduğu zaman birçok şey aşılır. Birçok şeyin devamı gelir. Ama istikrar yoksa çevrenizde, ülkenizde haliyle sizi birtakım krizler bekler. Önemli olan da doğru adımları atmaktır. İnşallah doğru adımları atan hükümetimiz, iktidarımız, belediyelerimiz olur her zaman" ifadelerini kullandı.

'KEŞKE BUNLAR KONUŞULMASAYDI' Özhaseki, seçim döneminde bazen ağzından çıkan sözcüklerin kendisini üzdüğünü belirtti. Buna çok pişman olduğunu söyleyen Özhaseki, "Keşke olmasa, keşke yapılmasa. İlk başladığımdan bir hafta önceye kadar tek eleştirim vardı; 'Kardeşim sen de bizim gibi dersine çalış, ne yapacaksın Ankara'da. Ulaşımda, yeşil alanda, sanayide nedir düşündüğün? Projen var mı senin?' Yaz, altına imza at biz de seni oradan eleştirelim. Sen de bizi yazdıklarımızdan eleştir. Ama karşıda belediyeciliği bilmedikleri gibi bunu da yazmıyorlar diye eleştirmeye devam ettim. Bunun dışında son bir haftadır gelişen senet işi var. Söylemeyeceğim, anlatmayacağım, üzüntü duyuyorum, kirli bir iş. Cevap vermeleri gereken de başkaları. Keşke bunlar da konuşulmasaydı. Beş kez belediyelere aday oldum, hiçbir gün siyaset yapmadım" diye konuştu. 'KAYSERİ'DEN FETÖ'DEN ATILAN BİR KİŞİ YOK' Mehmet Özhaseki, ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in kendisi hakkında ortaya atılan FETÖ iddiaları hakkındaki sorusunu yanıtladı. Siyasetin en çirkin yanının içinde bol yalan ve iftira barındırması olduğuna dikkat çeken Özhaseki şunları kaydetti:

"Bugün için belki faydası olur da, yarın Allah huzurunda nasıl cevap verecekler çok merak ediyorum. Geçenlerde CHP adayı arkadaş, bir ilçe toplantısında bas bas bağırdı; 'Amerika'ya gittin 40 kişiyle, 39'u tutuklu. Senin belediyenden 220 kişi atıldı FETÖ'den. Sen de FETÖ'nün başısın.' 'FETÖ'nün başı' diye bir iki tane FETÖ avukatına dava açtım. 1 sene 2 ay gün yediler. Bu arkadaşa açıp açmamayı düşünüyorum. 21 sene belediye başkanlığı yaptım. Bir gün olsun, gidip bunların o meşhur sohbetleri var ya, sohbetlerini gidip dinlemedim. 1 metrekare arsa vermeyen kaç belediye başkanı var, düşünün. Şimdi bunlara 1 metrekare arsa vermeyen biri olarak, bu sözler bana nasıl söyleniyor. Atadığım hiçbir daire başkanı, müdür, amir, genel sekreter FETÖ'den atılmadı. Nasıl olacak şimdi? Belediyeye yazı yazdım, bilgi edinme kanununa göre; '21 yıl belediye başkanlığı yaptım, 250'ye yakın üst düzey görevli atadım. Bunlardan FETÖ davasıyla ilgili atılan varsa, bana ismini bildirin' diye. Yok. Nasıl 220 kişi oluyor el insaf ya. Benim geçmişimi herkes bilir, böyle bir kaba üslup içinde bu çirkinliği söylemenin ne anlamı var."