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Özhaseki: CHP’de isyan başladı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 18:57 | Son Güncelleme

MHP'NİN DÜZENLEDİĞİ PROGRAMA KATILDI Mehmet Özhaseki, MHP Mamak İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği programda müteahhitler ile bir araya geldi.

MHP'NİN DÜZENLEDİĞİ PROGRAMA KATILDI

Mehmet Özhaseki, MHP Mamak İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği programda müteahhitler ile bir araya geldi. Burada konuşan Özhaseki, inşaat sektörünün 1-2 yıldır durgun bir dönemde olduğunu belirtti. Bunun birkaç sebebinin bulunduğunu kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu: "Birisi arz fazlasının olması. İkincisi para piyasalarındaki oynamalarla, yurt dışından operasyonlarla bir kriz ortamının doğmuş olması. Buradan da ilk etkilenen sektör haliyle bizim inşaat sektörü oluyor. Ancak bu geçici. Herkes şunu bilmeli ki, Türkiye'de binlerce hatta milyonlarca konut yıkılıp yapılmak durumunda. Deprem bölgesiyiz, konutlarımızı deprem standartlarına göre yaptırmamız lazım. Ankara biraz daha emin bir yer gibi gözüküyor. Kuzeyimiz biraz tehlikeli ama ülkemizin birçok yerinde depren riskinden dolayı 1950-1960-1970-1980'li yıllarda yapılan binaların neredeyse yüzde 70-80'inin yıkılması lazım. Geleceğe hazırlanacaksak, deprem geldiğinde evimizde oturabileceksek mecburen bunu yapmalıyız. İkincisi standartlar değişti, yenileme ihtiyacı var, artık eski evlerde oturulmuyor. Göçler hala büyükşehirlere doğru devam ediyor. Bu üç sebepten dolayı emin olun önümüzdeki 10 yıl içinde belki 10 milyon ev yıkılıp yeniden yapılacak. Bugün için İstanbul’da 500-600 bin, Ankara’da daha az sayıda arz fazlası olduğu için bir durağanlık hakim olmuş olabilir. Bunun da farkındayız."

'ÇÖZECEK MERCİ ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ KABİNE'

31 Mart seçimlerinin ardından yaklaşık 5 yıl Türkiye'de seçim olmayacağının altını çizen Özhaseki, şunları söyledi:

"Herkes yoruldu, yeter artık ya. Adaylar da yoruldu, partiler de yoruldu, vatandaş dünden yoruldu. Eğer burada bir kaza bela olmazsa, 5 sene boyunca hükümet işine bakacak, belediyeler işine bakacak. Tersi durum olursa, sistem tartışmaya açılacak. 'Bu güvenoyuydu', 'seçime gidelim', 'parlamenter sistemi getirelim' diyecekler. Ardı arkasına tehlikeler, tehditler başlayacak. Yeni seçimler, krizler. İnşallah olmaz. Bir takım sorunların olduğunu biliyoruz, çözecek bir merci var, o da Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine ve bizleriz. Allah'ın izniyle buna gücümüz yeter, çözeriz biz."

' MUHSİN YAZICIOĞLU SEVGİSİ HER ZAMAN VAR'

AK Partili Özhaseki, programın ardından Mamak'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir süre otobüsten halkı selamlayan Özhaseki, Tıp Fakültesi Caddesi'nde vatandaşlara karanfil dağıttı, fotoğraf çektirdi. AK Partili Özhaseki, daha sonra Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki, "Biz asla kendimizi misafir gibi de görmüyoruz. Öğrenciliğimde Maltepe'deki Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde rahmetli Muhsin Başkan ile başlayan tanışıklık, daha sonra ölümünden birkaç gün öncesine kadar görüştüğümüz bir dostluğa dönüşerek devam etti. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun. Onu hiç kimse bir parti lideri gibi görmedi. Bir dava adamı olarak gördü. İnandığı yolda yürüyen bir yiğit insan olarak gördü. Tavizsiz bir lider olarak gördü. O yüzden insanlar hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar gönüllerinde bir Muhsin Yazıcıoğlu sevgisi her zaman vardır" diye konuştu.

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