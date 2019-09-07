Özhaseki CHP'nin genel siyasetinin ekseni 'yalan' -1

Gürkan DURAL-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)-AK Parti tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "CHP’nin genel siyasetinin ekseni 'yalan'. En çok yaptıkları iş, algı operasyonudur” dedi. AK Parti Genel Merkezi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı, Bursa’da gerçekleştiriliyor. Yarın da devam edecek toplantının bugünkü oturumunda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yola ilk çıktıklarındaki heyecan ve şevkle devam ettiklerini belirtti. “18 yaşın heyecanı ve dinamizmi ile ülkemize çok güzel şeyler yaşatacağız, 18 yıllık süre içerisinde merkezi iktidarda destanlar yazdık” diyen Özhaseki, devrim niteliğinde işler yaptıklarını vurguladı. Geçmiş iktidarlardan çok daha başarılı olduklarına değinen Özhaseki, “Ufak eksiklikler söylenerek, muhalefet edilebilir ama biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. 2002’de ekonomik olarak Türkiye’de çökmüş bir ortam vardı, o günlerden başlayıp, bugün geldiğimiz noktada kişi başına düşen milli gelir dahil olmak üzere hepsi kat kat arttı. Bu faaliyetleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bütün AK Partili kardeşlerimiz şunu bilsinler ki, 17 yıllık işlerimizde dünyanın en büyük 17’nci ülkesi haline geldik. İtibarlı bir ülkeyiz, süper güçlerin liderleriyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eşit şekilde mücadelesini veriyor” diye konuştu.

'CHP'NİN GENEL SİYASETİNİN EKSENİ YALAN' Konuşmasında CHP’yi eleştiren Özhaseki, “Cumhurbaşkanımızın tabiriyle CHP belediyeciliği, çöp, çamur, çukurdur. Çoğunun gözünün hizmette olmadığını çok iyi biliyoruz. Yolsuzluk skandalları konusunda en büyük işler CHP’ye ait. Silinmeyecek yolsuzluk dosyaları CHP’ye aittir. Yalan bunların yine siyaseti oldu. CHP’nin genel siyasetinin ekseni yalandır. En çok yaptıkları iş, algı operasyonudur” şeklinde konuştu. 'PAÇAVRAYI, BAYRAK DİYE ÇEKMELERİNİ SEYREDELİM Mİ?' Diyarbakır, Mardin ve Van’da belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasına da değinen Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti: “Üç belediye başkanı görevden alındı. Bu arkadaşlara suçlamalar, silahlı terör örgütüne üye olma ve onlara yardım ve yataklık yapma, suçu ve suçluyu övme, görevini kötüye kullanma. Diyarbakır Belediyesi başkanı için 9, Mardin Belediyesi başkanı için 6, Van Belediye başkanı için 7, ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın 3’er soruşturması devam ediyor. Bir terörist katil, şehirlere geldiğinde cenaze araçlarını seferber ediyorlar, onlar bunu taşıyorlar, böyle salonlarda toplantılar yapıyorlar, PKK’nın illegal marşını hazır ol da söylüyorlar. Cadde ve sokaklarına bu teröristlerin isimlerini vermeye başladılar. Ay yıldızı logoları kaldırmaya başladılar. Bütün bunlar devam ederken, bir kez olsun inkar eden var mı? Yok. Meclis'te dahi 'PKK terör örgütüdür' diyen HDP’li yok. Tükürseler boğarlarmış bizi, bu kadar da adileşiyorlar. Paçavrayı bayrak diye çekmelerini seyredelim mi? Elbette seyretmeyeceğiz. Kanun hükmü belli, bütün millet görüyor bunları.”