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Özhaseki CHP'nin genel siyasetinin ekseni 'yalan' -1

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2019 15:56 | Son Güncelleme

AK Parti tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "CHP’nin genel siyasetinin ekseni 'yalan'.

Gürkan DURAL-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)-AK Parti tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "CHP’nin genel siyasetinin ekseni 'yalan'. En çok yaptıkları iş, algı operasyonudur” dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı, Bursa’da gerçekleştiriliyor. Yarın da devam edecek toplantının bugünkü oturumunda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yola ilk çıktıklarındaki heyecan ve şevkle devam ettiklerini belirtti.

“18 yaşın heyecanı ve dinamizmi ile ülkemize çok güzel şeyler yaşatacağız, 18 yıllık süre içerisinde merkezi iktidarda destanlar yazdık” diyen Özhaseki, devrim niteliğinde işler yaptıklarını vurguladı. Geçmiş iktidarlardan çok daha başarılı olduklarına değinen Özhaseki, “Ufak eksiklikler söylenerek, muhalefet edilebilir ama biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. 2002’de ekonomik olarak Türkiye’de çökmüş bir ortam vardı, o günlerden başlayıp, bugün geldiğimiz noktada kişi başına düşen milli gelir dahil olmak üzere hepsi kat kat arttı. Bu faaliyetleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bütün AK Partili kardeşlerimiz şunu bilsinler ki, 17 yıllık işlerimizde dünyanın en büyük 17’nci ülkesi haline geldik. İtibarlı bir ülkeyiz, süper güçlerin liderleriyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eşit şekilde mücadelesini veriyor” diye konuştu.

'CHP'NİN GENEL SİYASETİNİN EKSENİ YALAN'

Konuşmasında CHP’yi eleştiren Özhaseki, “Cumhurbaşkanımızın tabiriyle CHP belediyeciliği, çöp, çamur, çukurdur. Çoğunun gözünün hizmette olmadığını çok iyi biliyoruz. Yolsuzluk skandalları konusunda en büyük işler CHP’ye ait. Silinmeyecek yolsuzluk dosyaları CHP’ye aittir. Yalan bunların yine siyaseti oldu. CHP’nin genel siyasetinin ekseni yalandır. En çok yaptıkları iş, algı operasyonudur” şeklinde konuştu.

'PAÇAVRAYI, BAYRAK DİYE ÇEKMELERİNİ SEYREDELİM Mİ?'

Diyarbakır, Mardin ve Van’da belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasına da değinen Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

“Üç belediye başkanı görevden alındı. Bu arkadaşlara suçlamalar, silahlı terör örgütüne üye olma ve onlara yardım ve yataklık yapma, suçu ve suçluyu övme, görevini kötüye kullanma. Diyarbakır Belediyesi başkanı için 9, Mardin Belediyesi başkanı için 6, Van Belediye başkanı için 7, ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın 3’er soruşturması devam ediyor. Bir terörist katil, şehirlere geldiğinde cenaze araçlarını seferber ediyorlar, onlar bunu taşıyorlar, böyle salonlarda toplantılar yapıyorlar, PKK’nın illegal marşını hazır ol da söylüyorlar. Cadde ve sokaklarına bu teröristlerin isimlerini vermeye başladılar. Ay yıldızı logoları kaldırmaya başladılar. Bütün bunlar devam ederken, bir kez olsun inkar eden var mı? Yok. Meclis'te dahi 'PKK terör örgütüdür' diyen HDP’li yok. Tükürseler boğarlarmış bizi, bu kadar da adileşiyorlar. Paçavrayı bayrak diye çekmelerini seyredelim mi? Elbette seyretmeyeceğiz. Kanun hükmü belli, bütün millet görüyor bunları.”

'BU BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI EKOL OLMUŞTUR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, toplantının Bursa’da yapılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. “Şehrimize hizmet etmek bizim için büyük bir onur” diyen Başkan Aktaş, “Aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Sorumluluğumuzun elbet farkındayız çünkü biz belediyecilikte marka haline gelmiş bir yolun yolcularıyız. Bu belediyecilik anlayışı herkes için bir ekol olmuştur. Bizim anlayışımız şehre hükmeden değil şehre hizmet eden anlayıştır. Bir insanın davası varsa sevdası da vardır, sevdası olan insan da kolay kolay vazgeçmez. Şehirlerimize bağlılığımız böyle bir sevdadır. Belediyecilik bazılarının nazarında makam aracı olabilir ama bizim nezdimizde şehre olan aşktır, heyecandır” dedi.

'SÖZLERİNİN TAM AKSİNE HAREKET EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI YOK'

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ise, “Allah’a hamdolsun ki bizim partimizde, çocuklarını örgütün elinden almaya çalışan annelere destek olmak yerine, terör bağlantıları yüzünden devletin görevden aldığı belediye başkanlarına destek veren, vatandaşları belediye ihmali yüzünden su baskınlarıyla mücadele edip, gözyaşı dökerken Bodrum’da yatlarda görüntü verip ‘Bana tatil de yakışıyor’ diyebilen, seçimden önce ‘Hiçbir emekçiyi işinden etmeyeceğiz’, ‘Zam yapmayacağız’, ‘Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ deyip, seçildikleri andan itibaren bu sözlerinin tam aksine hareket eden belediye başkanları yok. Çok şükür ki, birlik beraberlik içerisinde halka hizmeti Hakk'a hizmet gören, şehirlerimiz için gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan AK kadrolarımız, belediye başkanlarımız var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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