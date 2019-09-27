Özhaseki'den İstanbul'daki deprem sonrası flaş açıklama

Kayseri Üniversitesi'nin akademi yıl açılış töreni öncesi gazetecilerin İstanbul depremiyle ilgili sorularını yanıtlayan Özhaseki, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

"Bu ülkenin yer altı çok hareketli, bu hareketliliğe uygun bir şekilde davranmalıyız." diyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Yer üstüne yapacağımız her bir yapıya, yer altındaki hareketliliği göz önünde bulundurarak, gerek statik sağlamlık açısından gerekse zemin açısından mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmezsek yüzyıllardır yaşanan neyse yine aynısı yaşanmaya devam ediyor. İnsanoğlu geçmişten ders almalı. İnsanoğlu tabiatla dövüşmemeli, kavga etmemeli, onu anlamaya çalışmalı. Onunla kavga ederek, zıttına işler yaparak başarılı olmak ne yazık ki mümkün değil, bunu hepimizin bilmesi gerekiyor."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde deprem konusunu görüşmek için İstanbul'da belediye başkanlarıyla zaman zaman bir araya geldiğini anlatan Özhaseki, bu konuda bazen kendi kendine "Acaba ben çok olumsuz şeyler söyleyerek insanları korkutuyor muyum" diye düşündüğünü aktardı.