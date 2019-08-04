Özhaseki: Ekmeğinin peşinde olan, işten çıkarılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki, Şanlıurfa'da düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu. Özhaseki, "Şanlıurfa'nın geleneksel olan kadim sevgisini ve ev sahipliğini burada gösterdiler. Bu toplanmadaki amacımız, bölgedeki belediye başkanlarımız ile birtakım sorunları konuşmak ve onlara çözüm yolu aramak şeklinde geçti; ancak haliyle seçtiğimiz bölge ve yer önemli seçtiğimiz yer Şanlıurfa. İlk geldiğimiz gün Zeynel başkanımız ile birlikte Şanlıurfa'da yapılacak projeleri masaya yatırdık ve Şanlıurfa için hayati öneme sahip projeleri görüşerek neler yapılabilir, oturup, istişare ettik. İlgili bakanlarımızı birlikte arayarak projeler noktasında talimat vermeleri noktasında ricalarda bulunduk. Büyükşehir belediye başkanımız, il başkanımız ve milletvekillerimiz ile tek yürek halinde Ankara’da projeleri takip ediyorlar" diye konuştu.

'TEK KELİMEYLE VİCDANSIZLIK'

Son dönemde bazı belediyelerde işten çıkarmalar olduğuna değinen Özhaseki, şunları söyledi:

"21 yıl belediye başkanlığı yaptım, tek kişiyi bile partisinden dolayı işten çıkarmadım ve bununla da iftihar ediyorum. Ne yazık ki Şanlıurfa'da da bir belediyede 19 işçinin işine son verilmiş. Gerek Kılıçdaroğlu'nun gerekse de belediye başkan adaylarının 'Siyasi görüşünden dolayı kimse dışlanmayacak, işten atılmayacak, ayrımcılık bizde yok' diye hala dünkü ifadelerinde varken, aldığımız dünkü sonuçları söylüyorum. HAK-İŞ Federasyonu'ndan ve MHP'li arkadaşlarımızdan aldığım netice şu; büyük çoğunluğu CHP'den olmak üzere HDP'li belediyelerle birlikte 2 binden fazla insanın işine son verilmiş. Önce geldiklerinde, insanları alıp, biraz daha zor işe gönderiyorlar yani çöpe gitmek zor gelebilir; ama gönderiyorlar. Arkadaşlarımız gidip çalışmışlar. Biraz daha zor iş olsun, diye belki de kanal hizmetlerine veriyorlar. Arkadaşlar gidip orada da çalışıyorlar, hiç kimse de çalışmamazlık yapmıyor; ama bakıyorlar ki insanlar ekmeğinin peşinde; çalıştıkları halde işine pat diye son veriyorlar. Tek kelimeyle vicdansızlık, ekmeğinin peşinde olan insan işten çıkarılmaz. Görülen lüzum üzerine, el insaf arkadaşlar, günahtır. Hem çıkıp söz veriyorsunuz hem genel başkanınız 'Ayrımcılık olmayacak' diye bağırıyor dünkü ifadesinde bile; ama yüzlerce insan işinden atılıyor, işinden oluyor. 20 binden fazla işçi sendikasından istifa ettirildi. Bu tutum doğru değil. Eğer bizim belediyelerimiz içinde de bu tür davranışlarda olanlar varsa bana ulaştıklarında direkt arıyorum, mani olmaya çalışıyorum. Herhangi bir arkadaş siyasi görüşünden dolayı işten atılmaz, bu en büyük vebaldir."

