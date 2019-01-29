Özhaseki esnaf ve işçilerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti, gazi bir kent burası. Böyle bir şehirde belediye başkanı olmak elbette bir insana, bir faniye hayatta rastlayabileceği en büyük onurdur." dedi.

Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ostim Yıldız Oto Sanayi esnafıyla bir araya geldi. Seçim çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgi veren Özhaseki, belediye başkanlığının bir meslek olmadığını ve başkanlık yapacak kimsenin bazı disiplinleri bilmesi gerektiğini anlattı.

Özhaseki, belediyecilikte para yönetimi ve şehirciliğin çok önemli olduğunun altını çizerek "25 seneye yakın kamu hizmetim var. Ömrüm belediyecilikle, şehircilikle geçti. Bu işleri bilmeyen adamların iş başına geldiğini, yanlış yatırımlar yaptığını görünce içim yanıyor." diye konuştu.

Ankara'nın başkent olmasından dolayı kendisi için büyük önem arz ettiğini belirten Özhaseki, "Ankara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti, gazi bir kent burası. Böyle bir şehirde belediye başkanı olmak elbette bir insanın, bir faninin hayatta rastlayabileceği en büyük onurdur." ifadelerini kullandı.