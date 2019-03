Özhaseki Evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu düşünün

'ZATEN YALAN SÖYLEMELERİ BİTMİYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla Kızılay'da döner dağıttığını hatırlatan Özhaseki, vatandaşların 'döner isteriz' sloganları üzerine, "Bir bakayım, para arttıysa burada bir döner tezgahı koyalım, sizlere helal hoş olsun, ne olacak. Zaten yalan söylemeleri bitmiyor, merak etmeyin para gelir arkasından. Onlar söyledikçe yalan, para geliyor çok şükür. Ben burada döner dağıtacağım söz veriyorum" diye konuştu.

'PKK’LILAR ASLA KARDEŞİMİZ DEĞİL'

Mehmet Özhaseki, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Kürdistan’da biz kazanacağız. Batıda da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz" sözüne hatırlatarak tepki gösterdi. "Bu ne çirkin bir söz ya" diyen Özhaseki, "Bizim bildiğimiz bu cennet vatanın her bir köşesinin her bir ucundaki en ufak toprak parçamızın adı Türkiye. Bundan başka hiçbir isim de kabul etmiyoruz zaten. Niyetleri çok açık, belli değil mi?" şeklinde konuştu.

Vatandaşların, 'Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganı üzerine Özhaseki, şöyle konuştu: "Kardeşiz tabii ki. Ama PKK'lılar asla kardeşimiz değil. Şimdi bu adamlar, 'batıda kaybettireceğiz' derken nereyi kastediyorlar? İstanbul'un, Adana'nın adını söylüyorlar. 'Aday çıkarmayacağız' diyorlar. Ankara'ya gelince es geçiyorlar. Biliyorlar ki; bizim hemşehrilerimiz, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı. Bu katiller sürüsünü her gün lanetliyor. Ne olur yiğit olun. Çıkın deyin ki, 'bu bizim ortağımız'. Değilse yine çıkın deyin ki, 'bunlar Kandil’in uzantısı, lanet olsun, bunlar bizim ortağımız değil'. İkisini de söylemiyorlar."