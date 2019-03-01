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Özhaseki: Evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu düşünün (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

'MİLLET SİZİN CİĞERİNİZİ GÖRÜYOR' AK Parti'nin Ankara Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki, Şereflikoçhisar Tadbikat Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından partisinin ilçe seçim koordinasyon merkezinin açılış törenine katıldı.

'MİLLET SİZİN CİĞERİNİZİ GÖRÜYOR'
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki, Şereflikoçhisar Tadbikat Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından partisinin ilçe seçim koordinasyon merkezinin açılış törenine katıldı. Törende halka hitap eden Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş'ın, 'Haseki'ye sorun bakalım HDP'nin oyunu istiyor mu istemiyor mu?' dediğini öne sürerek şöyle konuştu:
"Güya zor bir soru soruyorlar bana. Çok net söylüyorum; Eli kanlı katillerin, o lanet örgütün hiçbir şeyini istemiyoruz. Haram oyları da istemiyoruz. Lanet olsun onlara. Onların oylarına bizim evlatlarımızın kanı bulaştı. O lanet örgütün hiçbir şeyini istemiyoruz biz. Ancak tüm Kürt kardeşlerimin oylarına talibim. Bakanlığımdaki ömrümün yarısı Güneydoğu'da geçti. Teröristlerin o insanlara nasıl zulmettiklerini gördüm. Onların evini yaptım, o kardeşlerimi bağrıma bastım. Elbette oylarını istiyoruz. Ancak karşıdaki ittifak sahipleri, yani 'Millet İttifakı'nı kurduk' diyenler, dürüst olsunlar. Ya benim gibi 'PKK'nın siyasi uzantısının oylarını istemiyoruz, Allah belanızı versin' desinler veya dönsün insanlara desinler ki, 'Onlar meşru parti, biz ortağız, ne var bunda' desinler. Bizim aklımızla alay etmesinler. O utandıkları, sakladıkları, arkadaki göstermek istemedikleri ortakları açığa çıkarsınlar. Bunu söylemeye hakkımız var."

ANKARA'YA YAPACAKLARI HİÇBİR ŞEY YOK
CHP'yi iki noktada eleştirdiğini anlatan Özhaseki, "Bir, ardına sakladığı o HDP'lileri çıkıp söyleyemediği için, iki, Ankara'ya yapacakları hiçbir şey olmadığı için. Daha önceki dönemde de zaten biz onları gördük. Bir şey yapmadılar ki belediyelerde, ne yaptılar? İdeolojik takıldılar. Hizmet hak getire" dedi.

ORGANİZE SANAYİ SÖZÜ
Özhaseki, açılış töreninin ardından MHP İlçe Başkanlığını ve esnafı ziyaret etti. Bir mobilya mağazasının açılışına katılan Özhaseki, Şereflikoçhisar'a organize sanayi bölgesi altyapısı sözü verdiğini belirterek, "Başka yerlerde organize sanayi altyapısına söz vermiyoruz, organize sanayiler müstakil. Planını kendi yapar, parasını kendi bulur, altyapısını kendi yapar. Burası desteklenmeye muhtaç. Altyapısını yaparsak buraya onlarca fabrika yapılır, orada yavrularımız iş bulur" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Açılıştan görüntü
-Mehmet Özhaseki'nin açıklaması
-Detay

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN

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