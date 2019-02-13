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Özhaseki: FETÖ ağzıyla konuşursanız bu tehlikeleri görmezsiniz

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2019 23:28 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin beka sorunu olduğunu belirterek, "FETÖ ağzıyla konuşursanız, ihtilal gecesi gidip onlarla anlaşıp bir tarafta keyif yaparsanız, onların sözcülüğüne soyunursanız elbette ki bu tehlikeleri görmezsiniz" dedi.

Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin beka sorunu olduğunu belirterek, "FETÖ ağzıyla konuşursanız, ihtilal gecesi gidip onlarla anlaşıp bir tarafta keyif yaparsanız, onların sözcülüğüne soyunursanız elbette ki bu tehlikeleri görmezsiniz" dedi.

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Erzurumlular Vakfı’nın (ESAV) Etimesgut Korkutata Kültür Merkezi’nde düzenlediği programa katıldı. Özhaseki'ye, ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin beka sorunu olduğunu belirten Özhaseki, "Siz gözünüzü yumarsanız tabii ki görmezsiniz, FETÖ ağzıyla konuşursanız, ihtilal gecesi gidip onlarla anlaşıp bir tarafta keyif yaparsanız, onların sözcülüğüne soyunursanız elbette ki bu tehlikeleri görmezsiniz. Hükümet olarak çok ciddi ve karalı bir şekilde bu işin üzerine gidiyoruz. Bütün milletin yanımızda olduğunu biliyoruz; ama istedik ki partiler de yanımızda olsun. Ne yazık ki bunu göremedik. Sadece ihtilal gecesi gidip partinin ışıklarını yakan ve orada oturarak, 'Ben seçilmiş, meşru hükümetin yanındayım, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayım' diyen yiğit bir lider vardı, Devlet Bahçeli, Allah razı olsun ondan" diye konuştu.

'SEÇİLMİŞ OLMAK BELEDİYE BAŞKANINA SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VERİR Mİ?'

Vatandaşın belediyelerden beklentisinin sadece hizmet olduğunu aktaran Özhaseki, "Vatandaş 'parayı çal da Kandil’e gönder' diye mi seçti bizi ? Hayır. 'Bu devletin temeline dinamit koy' diye mi seçiyor bizi? Hayır. Seçilmiş olmak bir belediye başkanına suç işleme özgürlüğü verir mi? Hayır. Değerli kardeşlerim; doğrusu ne yazık ki üzülerek söylüyorum bunların da Ankara’da Meclis’te böyle temsilcileri var. Ama biz titizlikle takip edeceğiz, göz açtırmayacağız. Güçlü olmazsak bizi yaşatmazlar, rahat vermezler. 15 Temmuz gecesi eğer darbe teşebbüsü gerçekleşmiş olsaydı, bugün şurada oturamazdık, bu sohbeti yapamazdık, evlerimize rahat gidemezdik, huzur bırakmazlardı" diye konuştu.

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