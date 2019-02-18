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Özhaseki: Ha bizden Ahmet, ha MHP'den Mehmet olmuş, farkı yok (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ AK Parti'li Mehmet Özhaseki, ASO Birinci Organize Sanayi ve Dökümcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayici ve iş insanlarıyla, ASO konferans salonunda bir araya geldi.

Özhaseki: Ha bizden Ahmet, ha MHP'den Mehmet olmuş, farkı yok (3)

SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
AK Parti'li Mehmet Özhaseki, ASO Birinci Organize Sanayi ve Dökümcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayici ve iş insanlarıyla, ASO konferans salonunda bir araya geldi. Projelerini anlatan Özhaseki, ulaşımın bir bilim dalı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
"Emek vermiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, rastgele 'Şuraya metro yapayım, metrobüs yapayım, raylı sistem yapayım’ olmaz. Bilim adamları diyorlar ki; pik saatte bir yönde yolcu sayısı 3-4 binlerdeyse otobüsle çözersiniz, eğer 6-7 binlerdeyse metrobüs gibi tercihli yollarla çözersiniz, 10 binleri aşıyorsa hemzemin olan raylı sistemlerle çözersiniz, eğer 20 binleri geçiyorsa artık yerin altına gireceksiniz. Bunların maliyet hesabı var. Otobüs 40-50 kişi alır, en son bizim dediğimiz metro 800 kişi alır. Otobüslerin fiyatı 150 bin avro civarında. En sonraki kilometre başı maliyet 30 milyon avro civarındadır. Hemzemin giden 5 milyon avro civarındadır. Toprağın durumuna göre de değişir. Bunu bilmeden ortaya çıkılmaz. 'Şuraya bir de metro yapsam iyi olur' böyle bir şey yok. Günahtır, yazıktır. Kocaman Ankara’mızda projeler olmadan bunları konuşmadan devam edeceksek ne diyeceğiz? Ama böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. 'Allah hayırlısını versin' diyecek başka bir şey yok."

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Özhaseki: Ha bizden Ahmet, ha MHP'den Mehmet olmuş, farkı yok (3)Özhaseki: Ha bizden Ahmet, ha MHP'den Mehmet olmuş, farkı yok (3)

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