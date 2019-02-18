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Özhaseki: Ha bizden Ahmet, ha MHP'den Mehmet olmuş, farkı yok (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 20:15 | Son Güncelleme

'YAVAŞ YAVAŞ DEVRİMLE GELİYORUZ DİYENLER' AK Parti'li Mehmet Özhaseki, partisinin Etlik Seçim İrtibat Merkezi'nin açılışına katıldı.

'YAVAŞ YAVAŞ DEVRİMLE GELİYORUZ DİYENLER'

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, partisinin Etlik Seçim İrtibat Merkezi'nin açılışına katıldı. Alanda toplanan kalabalığa hitap eden Özhaseki, Kayseri'deki Yamula Barajı'nı belediye kaynaklarından para harcamadan yaptırdığını vurgulayarak şöyle konuştu:
"Bugün Ankara'da 'Yavaş yavaş devrimle geliyoruz' diyenler şimdiden iş formları filan aldırmaya başlayanlar, 'kime, kimi hangi şirkete vereceğiz' diye hesap yapan adamların partisi Kocaeli’nde geldi Yuvacık Barajı’nı yaptı. Yuvacık Barajı, benim yaptırdığım barajın dörtte biri, beşte biri büyüklüğünde. Elektrik de üretmiyor. Harcadıkları para 3,5 milyar dolar. Bu tam Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 10 yıllık yatırım bütçesi. Geçenlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’mızı aradım, 'Ayda hala 15 milyon dolar taksit ödüyorum' diyor. Bunu yaptıran o sol partinin başındaki adama soruyorlar; Allah’tan korkmuyor musun? Cevap şu; Ben kanun önünde aklandım. Eyvallah, anladık bize parmak hesabı verdin, kanuna 'zaman aşımı' dedin, kendini kurtardın. Peki yarın huzurullahta nasıl hesap vereceksin? Bu ümmetin malını oraya harcarken, çaldırırken, çarptırırken, bize parmak hesabı verdin de Allah'a nasıl hesap vereceksin?"

Görüntü Dökümü:
-Özhaseki konuşma
-Açılış

ANKARA (DHA)

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