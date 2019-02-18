HABER

Özhaseki: Ha bizden Ahmet, ha MHP'den Mehmet olmuş, farkı yok (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 21:48 | Son Güncelleme

'YAVAŞ YAVAŞ DEVRİMLE GELİYORUZ DİYENLER' AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Etlik Seçim İrtibat Merkezi'nin açılışına katıldı.

'YAVAŞ YAVAŞ DEVRİMLE GELİYORUZ DİYENLER'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Etlik Seçim İrtibat Merkezi'nin açılışına katıldı. Alanda toplanan kalabalığa hitap eden Özhaseki, Kayseri'deki Yamula Barajı'nı belediye kaynaklarından para harcamadan yaptırdığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bugün Ankara'da 'Yavaş yavaş devrimle geliyoruz' diyenler şimdiden iş formları filan aldırmaya başlayanlar, 'kime, kimi hangi şirkete vereceğiz' diye hesap yapan adamların partisi Kocaeli’nde geldi Yuvacık Barajı’nı yaptı. Yuvacık Barajı, benim yaptırdığım barajın dörtte biri, beşte biri büyüklüğünde. Elektrik de üretmiyor. Harcadıkları para 3,5 milyar dolar. Bu tam Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 10 yıllık yatırım bütçesi. Geçenlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’mızı aradım, 'Ayda hala 15 milyon dolar taksit ödüyorum' diyor. Bunu yaptıran o sol partinin başındaki adama soruyorlar; Allah’tan korkmuyor musun? Cevap şu; Ben kanun önünde aklandım. Eyvallah, anladık bize parmak hesabı verdin, kanuna 'zaman aşımı' dedin, kendini kurtardın. Peki yarın huzurullahta nasıl hesap vereceksin? Bu ümmetin malını oraya harcarken, çaldırırken, çarptırırken, bize parmak hesabı verdin de Allah'a nasıl hesap vereceksin?"

Ona bir de şimdi bakın! Müthiş değişimOna bir de şimdi bakın! Müthiş değişim
Binlerce kişi gözünü ayırmadan izlediBinlerce kişi gözünü ayırmadan izledi

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak? İşte AK Parti'de öne çıkan isim

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Büyük Birlik Partisi'nden 'Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.