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Özhaseki: Ha bizden Ahmet, ha MHP'den Mehmet olmuş, farkı yok (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 01:12 | Son Güncelleme

‘ŞEHRİMİZİ GELECEĞE TAŞIMAK LAZIM’ AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Ankara Sevdalıları ödül törenine katıldı.

‘ŞEHRİMİZİ GELECEĞE TAŞIMAK LAZIM’

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Ankara Sevdalıları ödül törenine katıldı. Programda Özhaseki’ye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti. Burada konuşan Özhaseki, "Şehrimizi geleceğe taşımak lazım. Her bir alanda esnafa, tüccara, sanayiciye, arkadaşlık, önderlik etmek lazım. Kollarına girip işlerini sürükleyecek şekilde büyütmek lazım. Sonra şehri geleceğe taşıyacak birçok proje var. Stadyum bunlardan birisidir, hazırladığım çocuk köyü, çocuklarımızı geleceğe taşıyacak bir projedir. 13 Millet Bahçesi’nin yerini tek tek hazırladım. Bakanlarla da görüşerek onlardan muvafakat alıp yazdım" dedi.

‘PROJELERİ KONUŞAMADIĞIMIZ BİR YARIŞA DOĞRU GİDİYORUZ’

5 dönem belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Özhaseki, "Rakip arkadaşlarla hala görüşürüm. Oturur çay kahve içeriz ailece de görüşüyoruz. Çünkü özelleriyle ilgili bir cümle söylemem. Beni ilgilendirmez, hakkım da haddim de değil. Ancak Ankara gibi bir başkente başkanlık yarışındayız. Burası bizim gurur kentimiz. Burası Gazi Mustafa Kemal’in kenti, burası Türkiye’nin en önemli kenti. 81 vilayette yaşarlar insanlar, kendi şehirlerini elbette herkes sever; ama bir göz ucuyla Ankara’yı takip ederler. Ankara böyle bir kent. Böyle bir kentte projeleri konuşamadığımız bir yarışa doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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