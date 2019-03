Özhaseki: “Hangi hünerin karşılığında 600 bin dolar alıyorsun?”

Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş hakkında da konuşan Özhaseki, ’’Kardeşlerim bizden başka 4-5 tane daha aday çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayından şimdiye kadar bir kitap gördünüz mü? Altına bir imza atıp da ben şunu yapacağım, dediğini duydunuz mu? Yok, niye yazmıyor? 1’incisi işi bilmiyor 2’ncisi ne yazsa başına bela olacak biliyor. Zamanında Beypazarı’nda 59 proje yazmış, ancak 3 ’ünü yapabilmiş, 56’sını her gün kafasına vurmuşlar o yüzden proje yazıp söyleyemiyor. Söylesene kardeşim, diyoruz, söyleyemiyor. İkincisi biz bir ittifak kurduk, bu ittifakımızı her yerde anlatıyoruz, bu ittifakımızın neye dayalı olduğunu ne için kurulduğunu her yerde başımız dik alnımız açık anlatıyoruz. Fakat karşı taraftarda bir ittifak var gözüken iki parti var. İP ve CHP var, hayrını görsünler ama bir de söyleyemedikleri ortak var, utandıkları, sakladıkları bir ortak var. Söylesenize ya onu da niye söylemiyorsunuz? Ondan destek almayı biliyorsunuz onlar zaten çıkıp kendini gösteriyorlar ama siz niye yiğitçe davranmıyorsunuz? Onlar zannediyorlar ki söylerlerse Ankaralılar kızar. Peki, biz anlamayacak mıyız, bizi saf mı zannediyorsunuz? Ortaya atılan sözlerden, kendi konuşmalarından o gizli ortağın da kim olduğunu anladık. Ama şunu herkes bilsin, bakın Bakanlığım döneminde Sur’a gittim, Yüksekova’ya gittim Nusaybin’e gittim, Şırnak ve bütün ilçelerine gittim. Orada lanet olsun o terör örgütünün gerçek ve çirkin yüzünü gördüm. Orada mazlum Kürt kardeşlerimiz var, bir de katiller sürüsü var. O katiller sürüsü gitti, geride kalan kardeşlerimizin hepsinin hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın yanlarında oldum. 30 bine yakın ev yıkılmış 1 sene içerisinde evlerini yaptırdım.’’ diye konuştu.