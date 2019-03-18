Özhaseki: HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarını hatırlatarak, "Sezai Bey, 'Bizi inkar edemezsiniz, ret edemezsiniz, biz buradayız' dedi. Yani bu, HDP'nin bu işin içinde olduğunu ve sonuna kadar da bu işi devam ettirdiğini, yarın bir gün de yönetimde mutlaka işe el koyacaklarının işaretidir" dedi.

AK Parti'li Özhaseki, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bir araya geldi. Bir süre başbaşa görüşen Özhaseki-Çelebi ikilisi ortak basın toplantısı düzenledi. Özhaseki’ye başarı dileklerini sunduklarını belirten Çelebi, şöyle konuştu:

"Anavatan Partisi ailesi olarak kendisine desteklerimizi iletmek için buradayız. Anavatan Partisi Cumhur İttifakı’nı hiçbir karşılık beklemeden, sadece devletin bekası, milletin refahı ve huzuru için karşılıksız desteklemektedir. Anavatan Partisi, geçmişte devlet yönetmiş, devlet tecrübesi olan bir parti, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan olayları doğru analiz edip, çözümleyen bir parti. Türkiye 31 Mart seçimlerinde de genelde ve yerelde istikrarın sürmesi adına, Cumhur İttifakı’nın başarılı olması için her türlü gayreti göstereceğimizi buradan bir kez daha milletimize beyan ediyoruz. Seçimin son anına kadar tüm Anavatan Partisi camiası olarak Sayın Özhaseki’yi Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı yaparak Ankara’nın gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz."