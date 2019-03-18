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Özhaseki: HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

HUKUKÇULARLA BULUŞTU AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Türk Hukuk Enstitüsü üyeleriyle buluştu.

HUKUKÇULARLA BULUŞTU
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Türk Hukuk Enstitüsü üyeleriyle buluştu. Çukurambar’daki bir otelde gerçekleştirilen buluşmada Özhaseki, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ne değinerek, "Rabbim bir daha böyle kötü, zor gün göstermesin. Böyle bir imtihanla karşı karşıya bırakmasın" dedi.
Özhaseki, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet ile icra takibi yaptığı iddiası ile ilgili olarak da "Helal ortaklık devam eder. Makul vekalet, iyi iş devam eder ancak bir yerde bir define bulduysanız kesin kavga eder defineciler. Kavga etmeyen defineci hikayesi dinlemedim daha ben. Birbirine madik atmaya çalışırlar, madik atarken kavgalar çıkar. Ortada karşılaştığımız kirli ilişki bu. Açtıkça matruşka gibi bir şeyler çıkıyor. Dün akşam televizyonda izledim, bir sürü evraklar, belgeler, canının istediği yerde diyor ki 'hukuk şöyle söylüyor', canının istediği yerde diyor ki 'hukuk ellerinde'. Bir dakika mahkemelerde kesinleşmiş bir iş var, o da sahte senet. Duruyor, duruyor. O, 'Haseki var ya' diyor. El insaf ya biz bu olayın ne içindeyiz, ne dışındayız. Bizi hiç ilgilendiren bir tarafı da yok ancak Ankara halkını ilgilendiriyor. Çık namusluca, dürüstçe bu işlerin ne olduğu anlat kardeşim ya. Anlat ya, bak durumun da iyiymiş, 15, 20 puan öndeymişsin. Keyfine bak ya" dedi.

'ONLARIN OYLARI HARAM'
Sandık güvenliğinin önemli olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Orada helal oylarımızı kimseye kaptırmamak için çalışacağız. Onların oylarını zaten istemeyiz, bize haram ne lazım ya. Allah yanımızdan geçirmesin ama kendi helal oylarımızı da bunlara kaptırmamak, neticesinde de o gün zafer ipini göğüslemek, millete hizmet için beş sene koşmak istiyoruz" diye konuştu.

'ELBETTE ALT YAPIYI YAPARIZ'
Özhaseki, daha sonra Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ne geçti. Sanayi sitesinin yönetim kurulu binasının açılışında konuşan Özhaseki, "Belediyecilik anlayışımda elbette bu alt yapıları yapmak var. Alt yapı tabi yapacağız, bizim vazifemiz bu, başkanımın rica etmesine gerek yok. Emir kabul ederiz, burayı da yaparız. Hiç endişeniz olmasın. Bunun için belediyeler var. Biz bunları yaparız. Ancak önemli olan şehrimizi büyütebilmek, geliştirebilmek, Ankara’nın ticaretini coşturabilmek, sanayisini büyütebilmek, Ankara’da turizmden istifade edilecek noktaları ortaya koyabilmek" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Toplantıdan görüntü
-Özhaseki'nin açıklaması
-Detay

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,(DHA)

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