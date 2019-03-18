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Özhaseki: HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 23:46 | Son Güncelleme

'YENİMAHALLE'DE HİZMET HATIRLAMIYORUM' AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle'de bulunan Gersan Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

'YENİMAHALLE'DE HİZMET HATIRLAMIYORUM'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle'de bulunan Gersan Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Özhaseki'ye burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki eşlik etti. Sanayi esnafıyla buluşan Özhaseki, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

Belediye bütçesinin vatandaşın olduğuna, bütçeyi kullanan başkanın da buna dikkat etmesi gerektiğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bunlar da tıpatıp Veysel Bey'de var. 'Nereye aday yapalım' diye düşündük. Dedik ki, 'Yenimahalle'de bir sıkıntı var'. Yenimahalle'de doğru bir insan var, asla kimseye kötü bir şey demeyiz. Ancak, bir tane hizmetini hatırlamıyorum ben. Veysel Bey'in orada 20 hizmetini sıralayabilirim. İnşallah burada sizler de uygun görürseniz biz kol kola girer çalışırız. 5 yıl boyunca kimse bizden dedikodu, polemik görmez. Benim geçmişimde, belediye başkanlığım da öyleydi zaten. İşimizi yapardık, kimseye bir şey demezdik. Çalışırız, gayret ederiz, şehri ileri taşırız."

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