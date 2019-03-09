Özhaseki: Her mahalleye 'Mahalle Konakları' yapacağız (2)

'GAZETELERDE HAYRETLER İÇERİSİNDE OKUDUK BİZDE'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Yenimahalle’nin Yakacık Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mansur Yavaş’ın proje üretemediğini belirten Özhaseki, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı 3'üncü kere milletin önüne çıkıyor. Durmadan diyorum ki, 'arkadaş bir projen varsa ne olur söyle.' Ben sıkıştırdıkça bir şey uyduruyor. Ben sıkıştırdıkça bir şey söylemeye çalışıyor ama hiçbir şekilde derli toplu bizim gibi bir kitap yazıp da altına imza atamıyor, bu benim taahhüdümdür demiyor. Geçenlerde dedim ki, 'Gazetecilere sorun bakalım hiç projesi yok muymuş' ‘Olmaz olur mu’ dedi. ‘Su parası’ dedi. ‘Su parasını ucuzlatacağım', en önemlisi de o’ dedi" diye konuştu.

Konuşması sırasında bir kişinin gazetede Mansur Yavaş hakkında iddiaların olduğu manşeti göstermesi üzerine konuşmasını kesen Özhaseki, rakibinin sahte senetten mahkemelik olduğunu öne sürerek, "Onu bir göstersene arkadaşlara. Vallahi yeni bir şey çıktı gazetelerde, hayretler içerisinde okuduk. Diyor ki orada 'Sahte bir senetle, adamın birisini tehdit ederek para alıyor' Mahkemeye vermiş adam, sahte senet olduğunu. Bizim başkan adayı meğerse oradan gün ve ceza yemiş, bizimde haberimiz yeni oluyor. Allah’a kurban olayım sahte senet nedir. Öyle şey olur mu. Neyse artık biz orayı geçtik, mahkemelere ne hesap verirse versin" dedi.