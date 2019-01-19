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Özhaseki: İdeolojik takıntılar Çankaya'yı geriletti (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 17:42 | Son Güncelleme

KEÇİÖREN SEÇİM BÜROSUNU AÇTI AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören'de seçim bürosu açılışına katıldı.

Özhaseki: İdeolojik takıntılar Çankaya'yı geriletti (2)

KEÇİÖREN SEÇİM BÜROSUNU AÇTI
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören'de seçim bürosu açılışına katıldı. Seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa otobüsün üzerinden hitap eden Özhaseki, şöyle konuştu:
"Bu ülkenin siyasi tarihine baktığınızda birçok iş başına gelenleri ya medya patronları getirmiştir ya yeraltı dünyasının o çakalları iş başına getirmiştir veya bizim bildiğimiz vesayet rejiminin adamları iş başına getirmiştir. Onlar da iş başına gelince dönüp onlara hizmet etmiştir. Ama AK Parti iktidarına, ilk partiyi kurduğumuz günden itibaren sizler destek verdiniz. Önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiniz, kadrolarını sevdiniz, destekleyerek iş başına getirdiniz. O da ilk geldiği günden itibaren size ve millete hizmet ediyor. Bu sizin sayenizde oldu."
Özhaseki, içinde vatan sevdası olan insanlar olduklarını belirterek, "Bizim içimizde bir sancı var, bizim içimizde bir dert var. Bu dert, milletin derdi. Dünyanın dört bir tarafında eğer mazlum bir insan varsa, ağlıyorsa o bizim derdimizdir. Bu milletin bir sıkıntısı varsa çözülmesi icap eden bir problemi varsa o bizim problemimizdir" diye konuştu.
PKK VE FETÖ BELASI
Son birkaç yıl içinde Türkiye'nin başına çorap örmek isteyenlerin ve ülkeyi parçalayıp bölmek isteyenlerin tüm oyunlarının açığa çıktığını ifade eden Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:
"40-50 yıldır bu ülkede 'PKK' diye bir tehdit vardı; ama 3-4 sene önce çukur kazarak öz yönetim ilan edip bağımsızlık ilan etmeye kalktılar. 'Öz yönetim' kibar bir ad, dertleri ayrı. Bu ülkeyi bölmek istiyorlar. Çukurların arkasına çekildiler, 'Buraya Türkiye Cumhuriyeti giremez' dediler ve paçavralarını bayrak diye çektiler. Sonra yavrularımıza pusu kurup, o aslanlarımızı şehit edip kalleşçe bu işlerin peşinde oldular. Bin yıldır beraber olduğumuz, bir olduğumuz insanları kandırarak orada büyük bir kötülüğe kapı açtılar. İkinci bir bela da FETÖ belası. 'Müslümanız, dindarız, hizmet eriyiz' dediler, 'çocuklarınız verin, terbiyeli büyütelim' dediler ve birçok temiz ve saf kardeşimiz de bunlara inandı. Ama bunların gerçek yüzü aslında 2013'ün sonunda ortaya çıkmaya başladı. Ama 15 Temmuz gecesi bu lanet adamların yüzü bir kez daha belli oldu. Orada masum insanların üzerine bomba atmaktan çekinmediler. Bunu kendine 'insan' diyenin yapması mümkün değil.''
'BU NE İKİYÜZLÜLÜKTÜR'
Özhaseki, PKK'nın siyasi uzantıları ile üstü kapalı görüşenlerin milliyetçi oylara talip olduğunu söyleyerek, "Bu ne ikiyüzlülüktür. Eğer PKK'yı çok sevdiyseniz alın hayrını görün. Beraber devam edin, nereye istiyorsanız gidin PKK ile. Allah birlikteliğinizi devam ettirsin. Dönüp insanlara bari numara yapmayın. O PKK'lılara destek verenler, bu milletin önüne çıkınca 'Bizim de annemizin başı örtülü, biz de her gün cumaya gidiyoruz' diyorlar ve milleti kandıracağını zannediyorlar. Emin olun kimseyi kandıramazlar. Her oynanan oyun bu millet tarafından çok iyi görülüyor'' dedi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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Özhaseki: İdeolojik takıntılar Çankaya'yı geriletti (2)Özhaseki: İdeolojik takıntılar Çankaya'yı geriletti (2)Özhaseki: İdeolojik takıntılar Çankaya'yı geriletti (2)

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