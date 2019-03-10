Özhaseki: İlçelerimiz ile birlikte 5 bin tane projemiz var

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bizim ilçelerimiz ile birlikte 5 bin tane projemiz var. Allah'ın izniyle biz bunları hızlı hızlı yapacağız, uçak hızıyla bunları yapmaya bizim gücümüz yetiyor, aklımız eriyor" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında, 81 ilin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin belediye ve belediyeciliğe bakış açısını değerlendirdi.

Özhaseki, 1994 yılı öncesi belediyeciliğin tamamen ideolojik olduğunu belirterek, "1994 öncesi belediyecilik anlayışı ile sonrası arasındaki anlayışın arasında dağlar kadar fark var. 1994 öncesinde ideolojik takıntılı bir ortam vardı ön planda. Herkes kafasındaki düzene gitmek için belediyeciliği bir basamak olarak görürdü. Vatandaş o dönem oy dahi kullanamıyordu. Ben 1994 yılında belediye başkanlığına başladım. Türk-Kürt ayrımı yapmadan millete hizmet etmek amacıyla yola çıktık. Biz, 'o partiden bu partiden' demeden işe başladık. İlk yıllarda alt yapı ile uğraştık. Ardından üst yapıda hizmetler verdik. Şehirlerin geleceği o belediye başkanlarının ufuklarıyla doğru orantılıdır. İşi bilmiyorsa Allah yardım etsin o şehre" dedi.