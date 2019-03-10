Özhaseki İnsanların Ankara'da kalması için 'Kültür Yolu' projesi hazırladım 3

ALEVİ DERNEKLERİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören’de Alevi Dernekleri üyeleriyle bir araya geldi. Keçiören’de Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Özhaseki, Alevi ve Sünni vatandaşlar arasında çatışma çıkarılmak istendiğine dikkat çekti. Bu olayların geçmişte yaşandığını vurgulayan Özhaseki, "Yılardır bu ülkede oynanan oyunları hep birlikte seyrettik mi, seyrettik. 'Sağ-sol, Kürt-Türk, Alevi-Sünni' diyerek insanları birbirine düşürdüler mi, düşürdüler ne yazık ki. O oyuna gelen de çok oldu, bunun acılarını hepimiz çektik. Allah bir daha çektirmesin diye dua ediyoruz" dedi.

'İNSANLAR NEREDE DOĞACAKLARINA KENDİLERİ KARAR VEREMEZLER'

Özhaseki, daha sonra Altınpark’ta Sinoplular Federasyonu’nun yemeğine katıldı. Memleketi üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösteren Özhaseki, şunları söyledi:

"Onlar acaba bana bir şey diyorlar mı? Beni suçluyorlar mı, diye kulak veriyorum. Projelerimi incelediler. Satır satır bakmışlar söylüyorlar. Bir tanesine bile suç bulamadılar. Ama bir suçumu bulmuşlar benim, o da Kayseri’de doğmammış. Değerli kardeşlerim bu bölücülüktür, ayıptır. İnsanlar nerede doğacaklarına kendileri karar veremezler. Hiç kimse bu dünyaya gelirken Cenabı Allah’a dilekçe vererek gelmedi. 'Ben şurada doğmak istiyorum, falanın oğlu veya kızı olmak istiyorum' diye dilekçe vereniniz var mı? Doğduğumuz yerden niye utanalım. Biz iftihar ederiz elhamdülillah. Sinoplu kardeşlerim doğduğunuz yerden utanıyor musunuz? Sümmehaşa utanalım, iftihar ederiz biz. Çok şükür. Ankara’da yaşayan binlerce insan, milyonlarca insan, Anadolu’nun değişik kentlerinde doğup buraya gelen insanlar bundan sonra yönetimde söz sahibi olmasınlar mı? Sinoplu bir kardeşimiz belediye başkanı olmasın mı? Meclis üyesi olmasın mı? Herhalde olmasın istiyorlar."