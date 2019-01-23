Özhaseki: İnsanların kökenlerine bakmak doğru değil (2)

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNİN AÇIŞILINI YAPTI
AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Akyurt ilçesinde Belediyeyi ziyaret etti, ardından partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Burada konuşan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma programının çok yoğun olduğunu belirterek, "Dün gece yarısına kadar beraberdik, şimdi Rusya'ya hareket etti, gece geri gelecek. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.
SEÇİM ŞARKISI YAYINLANDI
Öte yandan, Özhaseki'nin yeni seçim şarkısı yayınlandı. 'Başkent Şimdi Seninle' adlı şarkı için hazırlanan klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden 'Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet' ifadeleri de yer aldı. Klipte Özhaseki'nin seçim çalışmalarından ve Ankara'nın simge bölgelerinden görüntülere yer verildi.
ŞARKININ SÖZLERİ
Vatanımda dostça yaşarken,
Yüreğimiz aşkla atarken,
Yorulmak yok asla gece gündüz
Sevdam benim Başkent için koşarken.
Tek vatanız tek devlet,
Tek bayrağız tek millet,
Cumhur İttifakı'yla,
Ankara'mda devam et.
Mehmet Özhaseki'yle,
Birlik, dirlik, sevgiyle,
Kenetlenir gönüller,
Başkent şimdi seninle.
Biz bu topraklarda büyürken,
Can gibi kardeşçe yürürken,
Yorulmak yok asla gece gündüz,
Sevdam benim Başkent için koşarken.
Tek vatanız tek devlet,
Tek bayrağız tek millet,
Cumhur İttifakı'yla,
Ankara'mda devam et.
Mehmet Özhaseki'yle,
Birlik, dirlik, sevgiyle,
Kenetlenir gönüller,
Başkent şimdi seninle.
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