AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bazen toplantı yapılacak diyor ki, 'aşağıdaki salonda yapın.' 'Efendim şurayı kiralayalım' dediklerinde, 'siz deli misiniz oğlum, niye oraya para veriyorsunuz, işte orada salon var, aşağıda yapın' diyor. Kuruşuna kadar dikkat eden bir Cumhurbaşkanımız var" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Çubuk'ta muhtarlar, STK temsilcileri ve partisinin ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti.

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında konuşan Özhaseki, "Şu andaki sol yönetimin bir adayı var. 'Sağcıyım' demiş, sonra dönmüş demiş ki; 'benim bulunduğum parti CHP’lileşiyor'. Sonra oraya getirmişler. Sonra o anlayış Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisine bile ağza alınmayacak laflar söylüyor. 'Altın klozetler, bilmem neler' diyorlar. 25 senedir kamuda en üst düzeylerde görev yapmış bir kardeşinizim. Dünyadaki birçok Cumhurbaşkanının, Başbakanın çalışma ofislerini gördüm. En sade, mütevazı ve bize ait olan Selçuklu motifleriyle bezenmiş bir tek Cumhurbaşkanlığı makamı var, o da bizim Cumhurbaşkanımızın makamı. Evimizde ne varsa klozette o var. Salonlarda yerlerde hangi parke varsa orada da o var" diye konuştu.