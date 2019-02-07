Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Çubuk'ta muhtarlar, STK temsilcileri ve partisinin ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti.

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında konuşan Özhaseki, "Şu andaki sol yönetimin bir adayı var. 'Sağcıyım' demiş, sonra dönmüş demiş ki; 'benim bulunduğum parti CHP’lileşiyor'. Sonra oraya getirmişler. Sonra o anlayış Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisine bile ağza alınmayacak laflar söylüyor. 'Altın klozetler, bilmem neler' diyorlar. 25 senedir kamuda en üst düzeylerde görev yapmış bir kardeşinizim. Dünyadaki birçok Cumhurbaşkanının, Başbakanın çalışma ofislerini gördüm. En sade, mütevazı ve bize ait olan Selçuklu motifleriyle bezenmiş bir tek Cumhurbaşkanlığı makamı var, o da bizim Cumhurbaşkanımızın makamı. Evimizde ne varsa klozette o var. Salonlarda yerlerde hangi parke varsa orada da o var" diye konuştu.

'NASIL YARDIM İSTEYECEKSİN?'

Buna rağmen geçen seçim döneminde eleştirilerin yapıldığını kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu: