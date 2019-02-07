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Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 17:01 | Son Güncelleme

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI AK Parti'li Mehmet Özhaseki, partisinin Çubuk Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI AK Parti'li Mehmet Özhaseki, partisinin Çubuk Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Burada konuşan Özhaseki, Çubuk'un bazı sorunları olduğunu bildiğini belirterek, "İlk açıkladığı proje şuydu. Kızılay'dan başlayarak Keçiören'den devam eden, havaalanına bağlanacak olan metro hattı, bu sadece havaalanında mı kalacak? Çubuk'umuza da gelecek inşallah. Sonra burada tarımla hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz var. Belediyenin bir işi de onları desteklemektir. Onların önünü açmak, ürettiği ürünlerin para eder hale gelmesini sağlamak, bunu tüm dünyaya duyurmak. Buradaki kadar güzel turşu yapan bir yer yok. Bunu bizim pazarlamamız lazım. Emin olun, yurt dışında çok lüzumsuz küçücük şeyleri bile abartarak, para kazanıyorlar. Biz kendi değerlerimizi tanıtamıyoruz, bunları inşallah yaparız" dedi. 'PKK'YA YAKIN ADAMLAR İŞ BAŞINA GELMESİN, DEDİK' 'Cumhur ittifakı'nı neden kurduklarını anlatan Özhaseki, "Çukur kazıp, 'öz yönetim' ilan etmeye kalktı ahlaksızlar. Ama elhamdülillah, biz orada sert davrandık. O katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurduk ve üstünü kapattık. Bir daha da öyle bir tehlike yok inşallah. 'PKK'ya yakın adamlar iş başına gelmesin' dedik. 'FETÖ'nün emrini dinleyecek adamlar da iş başına gelmesin' dedik. Çünkü bunlar millete ait hissetmiyorlar kendilerini. Adam hakimlik, savcılık, polislik, askerlik yapıyorsa bu millete hizmet etmekten ziyade Pensilvanya'daki sapık ne derse onu yapıyor. Elbette ki bu adamlar da iş başına gelmesin, diye gayret ettik. Bulduğumuz arkadaşlar yerli, milli; bu millete gönülden bağlı arkadaşlar" diye konuştu. Öte yandan AK Parti bayraklarının asıldığı açılışta, MHP bayrağı da açıldı. AK Parti'li Mehmet Özhaseki, açılışın ardından MHP Çubuk İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP'li yöneticiler, Özhaseki'ye Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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