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Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanı'mız var (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 21:51 | Son Güncelleme

SERVİSÇİ ESNAFIYLA BULUŞTU AK Partili Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi’nde servisçi esnafıyla bir araya geldi.

SERVİSÇİ ESNAFIYLA BULUŞTU

AK Partili Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi’nde servisçi esnafıyla bir araya geldi. Programda konuşan Özhaseki, Ankara’da servisçi esnafıyla ilgili şikayet duymadığını belirterek, “Siz, bizim yüzümüzün akısınız Allah işiniziz rast getirsin” dedi.
FETÖ mensuplarının, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ne derse yapacak kadar kendinden geçtiğini aktaran AK Partili Özhaseki, “Burada bir kardeşimiz var, o anlattı şimdi. Bir FETÖ’cüyle tartışırken hala adam, ‘Fetullah Hocaefendi’ diyor. Ben diyor, onu denemek için en son tartışma şiddetlenince dedim ki, ‘Sana Amerika’dan Pensilvanya’dan emir gelse, hoca seni arasa, dese ki yanındaki komşunu öldür dese vurur musun?’ ‘Vururum tabii’ dedi. Bakın böyle bir sapıklar. Yandaki komşu vurulur mu? Böyle bir şey olabilir mi? ama Pensilvanya’daki sapık emir verince vururmuş bunlar. Böyle bir yapı. O yüzden bunlarla da mücadele etmek gerekiyor Çok şükür şimdiye kadar mücadele ettik” diye konuştu.

‘PLAKA SAYISI YETERLİ’

Konuşmasının ardından servisçilerin taleplerini dinleyen AK Partili Özhaseki, servis plakası ihalesi açılacağı iddiaları hakkında, “Nereden çıktı ihale neymiş, nerede satılacak, zaten var yeterli. Daha fazlası nereden çıkıyor? Rahat olun keyfinize bakın” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Özhaseki'nin salona gelişi

- Özhaseki'nin konuşması

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