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Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanı'mız var (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 22:05 | Son Güncelleme

SERVİSÇİ ESNAFIYLA BULUŞTU AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi'nde servisçilerle bir araya geldi.

SERVİSÇİ ESNAFIYLA BULUŞTU
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi'nde servisçilerle bir araya geldi. Programda konuşan Özhaseki, Ankara'da servisçi esnafıyla ilgili şikayet duymadığını belirterek, "Siz bizim yüzümüzün akısınız Allah işinizi rast getirsin" dedi. FETÖ mensuplarının Fetullah Gülen ne derse yapacak kadar kendinden geçtiğini söyleyen Özhaseki, "Burada bir kardeşimiz var o anlattı şimdi. Bir FETÖ'cüyle tartışırken adam hala, 'Fetullah Hocaefendi' diyor dedi. 'Sana Amerika'dan Pensilvanya'dan emir gelse, hoca seni arasa, dese ki yanındaki komşunu öldür dese vurur musun?' 'Vururum tabii' diyor dedi. Bakın böyle bir sapıklar. Yandaki komşu vurulur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Ama Pensilvanya'daki sapık emir verince vururmuş bunlar. Böyle bir yapı. O yüzden bunlarla da mücadele etmek gerekiyor. Çok şükür şimdiye kadar mücadele ettik” diye konuştu.
'PLAKA SAYISI YETERLİ'
Konuşmasının ardından servisçilerin taleplerini dinleyen Özhaseki, servis plakası ihalesi açılacağı iddiaları hakkında, "Nereden çıktı ihale neymiş, nerede satılacak, zaten var yeterli. Daha fazlası nereden çıkıyor? Rahat olun keyfinize bakın" dedi.

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