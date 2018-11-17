Özhaseki: İstanbul'da CHP belediyeciliği döneminde vahşi depolama vardı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geri dönüşüm tesisinin açılışında yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirdi. Özhaseki, "Biz zamanında koca koca belediyelerin bu devasa geri dönüşüm tesisini kurmadıkları için çöp dağlarını oluşturduklarını ve oradaki patlamalardan da birçok insanın ölümüne sebebiyet verdiklerini bilenleriz. İstanbul'da CHP belediyeciliği döneminde vahşi depolama vardı" dedi.

Develi ilçesinde belediye tarafından yaptırılan geri dönüşüm tesisinin açılışına Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Özhaseki tesisin önemine değinerek, "Dünyada artık yükselen değerler içinde bir sözcük çok dikkat çekmeye başladı. O da çevre sözcüğü. Yüzlerce konferans, toplantı ve gündem maddelerini çevre oluşturuyor. Eskiden çok az kaynaklarla besleniyorduk. Az üretiyorduk. Haliyle dışarıya attıklarımız da az oluyordu. Tabiat bunu kendi içinde yok ediyordu. Şimdi öyle bir döneme geldik ki; milyonlarca nüfusu barındıran şehirler, milyonlarca insanın her gün dışarı atmış olduğu atıklar, devasa tehlikeleri beraberinde getirmeye başladı. Bunların hepsinin bir çözüm noktasında yapılması gereken güzel işler olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'ORTAYA ATTIĞIMIZ BİR SAKIZIN TABİATTA ERİMESİ YÜZLERCE YIL SÜRÜYOR'

Çevre bilincinin önemli olduğunu belirten Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ortaya attığımız küçük bir sakızın bile tabiatta erimesinin süresi yüzlerce yıl sürüyor. Cam, plastik ayrıca yüzlerce yıl sürüyor ve her birisi de orada başımıza bela olarak bekliyor. Peki ne yapabiliriz? Bu tesisleri yaparak atıklarımızı önce evlerimizde ayrıştıracağız. Ayrıştırılmış olarak çöpleri evden toplamamız gerekiyor. Herkes plastik, pil gibi atık bir yerlere ayırarak mahallemize gelen temizlikçi arkadaşlara teslim ederse, işin birinci adımı oradan başlıyor. Belediyelerimiz atıkları aldıktan sonra bu tesislerde ayrıştırdığında hepsi ekonomik değer olarak bize dönüyor."

'KİRLİ KAĞIT İÇİN DIŞARIYA MİLYONLARCA PARA VERİYORUZ'

Yurt dışından kağıt ithal edildiğini kaydeden Özhaseki, "Arkadaşlar yurt dışından kirli kağıt ithal ediyoruz. Peki bizim kağıtlarımız ne oluyor? Biz onların kavun, karpuz arasına attığımız için orada eriyip gidiyor. Halbuki ayrı koysak, yurt dışından binlerce ton kirli kağıt getirmeyeceğiz. Onu ayrıştırma tesislerine getirdiğimizde hamur haline getirip, yeniden kağıt haline getireceğiz ve kullanacağız. Bu imkan varken bizim dikkatsizliğimiz ve özensizliğimiz yüzünden de milyonlarca dolar kirli kağıt için dışarıya para vermek zorunda kalıyoruz. O zaman iş bizlerden başlıyor. Bunları ekonomiye kazandırmamız icap ediyor" dedi.

'AYRIŞTIRMA TESİSİ BİLE KURMUYORLAR'

Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Özhaseki, "Biz zamanında koca koca belediyelerin bu devasa geri dönüşüm tesisini kurmadıkları için çöp dağlarını oluşturduklarını ve oradaki patlamalardan da birçok insanın ölümüne sebebiyet verdiklerini bilenleriz. İstanbul'da CHP belediyeciliği döneminde vahşi depolama vardı. Ayrıştırma tesisi bile kurmuyorlar. Nüfusu 10 milyonu geçen İstanbul'da patlamalar neticesinde 40 kadar kardeşimiz inşallah şehit olmuştur. Öldüler demeye dilimiz varmıyor. Çünkü masum, günahsız insanlardı. Buna sebebiyet verenler bizim CHP zihniyetiydi. Niye, işleri güçleri ideolojik belediyecilik. İstanbul'da 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Anadolu'da da birçok ilde bizim belediye başkanlıklarımızı taşıyan belediyelerde hizmet belediyeciliğinin kapısı açılmıştır. Hiç kimseyi ayırmadan, partisine bakmadan, dinine, mezhebine bakmadan eşit şekilde hizmet belediyeciliğini başlattık. Hamd olsun biz bunda başarılı olduk. Sonrasında başarılı arkasından sosyal belediyecilik geldi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından geri dönüşüm tesisi hizmete açıldı.