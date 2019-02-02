Özhaseki, Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davasını kazandı

Yargıtay’ın Türk Milleti adına verdiği kararda, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, kendisine iftira atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yargı önünde hesap sormaya devam ediyor. Özhaseki, Kılıçdaroğlu’na açmış olduğu bir davayı daha kazandı. Kılıçdaroğlu, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleriyle birlikte yaklaşık 27 bin TL ödeyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,2010 yılında dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye yönelik başlattığı iftira kampanyasının hesabını vermeye devam ediyor. Yalan ve iftiralar nedeniyle defalarca tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iki kez temyiz ettiği tazminat davasını da kaybetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin Avukatı Mehmet Savruk, 2015 yılında hükmedilen tazminat kararının temyizden dönerek Yargıtay’ca onandığını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalan ve iftiraları nedeniyle açtıkları manevi tazminat davasının, tazminat miktarının fazla bulunması gerekçesiyle davalı tarafından temyize götürüldüğü ifade eden Savruk, “Davalı taraf Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin belirlediği 25 bin TL’lik tazminat miktarını fazla bularak dosyayı temyiz mahkemesine götürdü. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin tazminat miktarını fazla bulması üzerine Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tazminatı 12 bin TL olarak belirledi. Kılıçdaroğlu’nun vekilleri kararı yine temyiz etti. Konuyu görüşen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2 seneyi aşkın bir süre sonra nihai kararını vererek tazminat miktarını oy birliği ile onadı” dedi.

Kılıçdaroğlu 27 bin TL ödeyecek

Mahkemelerin “Türk Milleti Adına” vurgusuyla karar verdiğini ve Yargıtay’ca onanan kararın kendisine tebliğ edildiğini ifade eden Avukat Mehmet Savruk, “Kararı götürüp icra dairelerine müracaatımızı yaptık. 12 bin TL’lik tazminat avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte 27 bin TL’ye yükselmiş oldu. Birkaç gün içinde davalıya tebliğ edilir ve tazminatı tahsil ederiz” diye konuştu. Mehmet Savruk, Kılıçdaroğlu’nu mahkum ettiren bu davaların iftira edileni değil edeni kirleten davalar olduğunu kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında TBMM bütçe görüşmeleri sırasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile ilgili iftira dolu açıklamalar yapmış, bu iftiraları o dönemde dolandırıcılık suçundan mahkûm olarak cezaevinde yatmakta olan Hacı Ali Hamurcu’ya dayandırmış ve Hacı Hali Hamurcu’dan "değerli bir vatandaş" olarak bahsetmişti. Aynı Hacı Ali Hamurcu 3 Şubat 2015’te Kayseri 2. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na kendi el yazısı ve imzası ile verdiği ifadede Mehmet Özhaseki üzerinden AK Parti’yi yıpratmak üzere bir komplo kurulduğunu ve bunu da Kılıçdaroğlu’nun bizzat yaptırdığını dile getiren sözler sarf etmişti. İftiraların kaynağı olarak gösterilen kişi Ekim 2015’te de Ankara’da CHP Genel Merkezi’ni kurşunlamış ve bu olay CHP’nin siyasi tetikçisinin namluyu tetikçiliğini yaptığı CHP’ye çevirmesi olarak yorumlanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı CHP’li milletvekillerince yapılan yalan ve iftira dolu açıklamalar nedeniyle açtığı tazminat davalarından kazandığı tazminatlarla vatandaşa sucuk ekmek dağıtmıştı. Özhaseki, Kazandığı 27 bin lira tutarındaki yeni tazminatın ardından Ankaralıları Ankara Döneri yemeye davet etti.



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