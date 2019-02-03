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Özhaseki: Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım para ile Ankara döneri dağıtacağım (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 19:25 | Son Güncelleme

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET  AK Parti'li Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz şehidi İbrahim Ateş'in Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz şehidi İbrahim Ateş'in Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehit Ateş'in yakınları ile sohbet eden Özhaseki, çocuklara oyuncak dağıttı. Özhaseki, Ateş ailesine "Allah bu değerlerden ayırmasın" diyerek, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Özhaseki, şehit ailesiyle sohbeti sırasında 15 Temmuz darbe girişimini anımsatarak, "Avrupa ülkesinde bu yiğitlikler olsa destan yazarlar, filmler çevirirler, kitaplar yazarlar, övgüler dizerler. Fakat Batı alemi buradaki bu ihtilalci canilere karşı iradesini savunan yavrularımıza, şehitlerimize aynı gözle bakmadı, insafsızlar" dedi.

BAKAN GÜL: CHP, HDP İLE AÇIKTA, KAPALIDA İTTİFAK YAPMIŞTIR

AK Parti'li Özhaseki, şehit ailesi ziyaretinin ardından partisinin Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Açılışta Özhaseki'ye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Altındağ Belediye Başkanı adayı Asım Balcı da eşlik etti. Törende partililere hitap eden Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir tarafta milletle kol kola siyaset yapan, 'şiir okudu' diye cezaevine gönderilen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının, diğer tarafta 'AK Parti gitsin de bu ülke ne olursa olsun' diyenlerin, proje ortaya koyamayanların, bu ülkeye dair Ankara'ya dair hiçbir projesi, vizyonu olmayanların bir tercihi söz konusu. Bu millet milletin adamlarıyla kol kola yürümeye devam edecek. Bu ülkede çukurlar kazarak bu ülke insanına zulüm yapanlarla kol kola girenlerle başkentlinin hiçbir işi olmaz. CHP, HDP ile açıkta, kapalıda ittifak yapmıştır. 31 Mart'ta çukur siyasetini o kazdıkları çukura gömmeye hazır mıyız? Bizler insan yaşatmaya çalışırken birileri çukur kazarak insanımızın hayatını zehir ediyorlar. 31 Mart'ta Kandil'in ve Pensilvanya'nın oyununu bozmak için 'cumhur ittifakı'na, AK Parti'ye oy vermeye hazır mıyız? Kapı kapı dolaşarak bütün gönüllere girmeye, yeni bir zafer yazmaya hazır mıyız? Öyle bir çalışalım ki 31 Mart'ta sandıklardan öyle bir AK Parti mühürlü pusulalar çıksın ki sesi Kandil'den, Pensilvanya'dan duyulsun."

ÖZHASEKİ: SOLUN KAFA YAPISI HİZMET ETMEYE YÖNELİK DEĞİL

Mehmet Özhaseki, kendisinin 'cumhur ittifakı'nın adayı olduğunu hatırlatarak, "İstanbul'da Cumhurbaşkanı'mızın başladığı dönemdeki gibi Ankara'da Melih beyin başladığı dönem gibi Anadolu'da birçok yerde bizim misyonumuza sahip arkadaşlar iş başına geldiğimizde karşılaştığımız manzara aynıydı. Çünkü solun kafa yapısı hizmet etmeye yönelik değil, ideolojik. O zamanki Sovyet Rusya'nın devam eden o yayılmacı politikaları neticesinde Türkiye'de öyle bir şey olsun istiyorlardı. Belediyeleri araç gibi görüyorlardı hizmet yoktu" dedi.

'ANKARA'YA ÇOK GÜZEL BİR STADYUM LAZIM'

Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nün durumuna ilişkin AK Parti'li Mehmet Özhaseki, "Ben daha şu anda aday bir arkadaşınızım. Ancak aday olduğum halde bir tarafta Eryaman'da stat yapılmış, problemlerinden dolayı açılmıyor. Bir tarafta stat projesi var. Bir an önce ihalesinin yapılması lazım, yapılmıyor. Projeleri çalıştıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ettim. Dedim ki 'Ankaragücü dışarıda maç yapıyor, müsaade ederseniz çözeyim artık. Eryaman'da yapsın'. 'Sen hakem ol, çöz' dedi, çözdüm onu. Ankara'ya çok güzel bir stadyum, spor kompleksi lazım. Projesi ile birebir çalıştım. 55 bin kişilik UEFA standartlarında bir proje. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın proje çok hoşuna gitti ve söz verdi; bir an önce temelini atıyoruz, Ankara'mıza hayırlı olsun stadyum. Transfer tahtası kapalı, kulüp düşmek üzere. Elhamdülillah bu fakir kardeşiniz devreye girdi, tahta açıldı, transfer yaptı. Zaten son maçlarda dirilik başladı. O konuda bize ne düşerse yapmaya hazırız, kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

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