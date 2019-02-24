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Özhaseki, kitap fuarını gezdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 22:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Kitap Fuarı'nı gezdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nı gezen Özhaseki, fuar alanındaki vatandaşlarla selamlaştı, stantları gezdi ve kitapçılarla sohbet etti.

Özhaseki, fuarda satın aldığı kitapları çocuklara hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra, 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak gençlerle Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda bir araya gelen Özhaseki, gençlere seçilmesi halinde Ankara'da hayata geçireceği projeleri anlattı.

Özhaseki'ye programlarında, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan ile Zeynep Yıldız da eşlik etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B

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