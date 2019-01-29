Özhaseki: Melih Bey de emek verdi, ellerine sağlık

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "20 sene önce başladığımız noktadaki belediyelerin durumu hakikaten perişandı. Ankara da üç aşağı beş yukarı aynıydı. Birçok arkadaşımız emek verdi, Melih Bey de emek verdi, ellerine sağlık, Allah razı olsun. Hatası varsa Cenab-ı Allah bilir, ben ne bileyim" dedi.

AK Parti'nin Başkent adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldi. Burada konuşan Özhaseki, televizyonlarda kendisi için 'Sen Melih Bey'e cevap mı veriyorsun kardeşim?' diyenler olduğunu belirterek, "Televizyonlarda bol bol çenebazlar var. İleri geri, düşünmediğimiz şeyleri bile, aklımızdan geçmeyenleri bile niyet okuyarak lehte aleyhte konuşanlar var. Ya arkadaşlar, ben 5 dönem belediye başkanlığı yaptım. Daha sonra milletvekilliğine aday olmuş birisiyim. Hiç kimsenin daha şahsını hedef alarak bir cümle şey söylemedim. İhtiyaç yok ki. Siz kendinizi anlatın, yapacaklarınızı söyleyin, projelerinizi anlatın; iş bitti. Öbür tarafı millet değerlendirsin, elini vicdanına koysun baksın, ona göre kararını versin. Karşı taraftaki her kimse yapabilir mi yapamaz mı, becerisi var mı, geçmişinde ne var, bir başarı hikâyesi var mı, köyden mi geliyor, ne iş yaptı millet karar versin. Ne diyeyim ben. Onu söylemek bana düşmez, ben sadece projelerimi anlatırım" diye konuştu.