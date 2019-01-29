HABER

Özhaseki: Melih Bey de emek verdi, ellerine sağlık

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 05:39 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "20 sene önce başladığımız noktadaki belediyelerin durumu hakikaten perişandı. Ankara da üç aşağı beş yukarı aynıydı.

Özhaseki: Melih Bey de emek verdi, ellerine sağlık

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "20 sene önce başladığımız noktadaki belediyelerin durumu hakikaten perişandı. Ankara da üç aşağı beş yukarı aynıydı. Birçok arkadaşımız emek verdi, Melih Bey de emek verdi, ellerine sağlık, Allah razı olsun. Hatası varsa Cenab-ı Allah bilir, ben ne bileyim" dedi.
AK Parti'nin Başkent adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldi. Burada konuşan Özhaseki, televizyonlarda kendisi için 'Sen Melih Bey'e cevap mı veriyorsun kardeşim?' diyenler olduğunu belirterek, "Televizyonlarda bol bol çenebazlar var. İleri geri, düşünmediğimiz şeyleri bile, aklımızdan geçmeyenleri bile niyet okuyarak lehte aleyhte konuşanlar var. Ya arkadaşlar, ben 5 dönem belediye başkanlığı yaptım. Daha sonra milletvekilliğine aday olmuş birisiyim. Hiç kimsenin daha şahsını hedef alarak bir cümle şey söylemedim. İhtiyaç yok ki. Siz kendinizi anlatın, yapacaklarınızı söyleyin, projelerinizi anlatın; iş bitti. Öbür tarafı millet değerlendirsin, elini vicdanına koysun baksın, ona göre kararını versin. Karşı taraftaki her kimse yapabilir mi yapamaz mı, becerisi var mı, geçmişinde ne var, bir başarı hikâyesi var mı, köyden mi geliyor, ne iş yaptı millet karar versin. Ne diyeyim ben. Onu söylemek bana düşmez, ben sadece projelerimi anlatırım" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'in Ankara'ya emek verdiğine de vurgu yapan Özhaseki, "Kolay değil, 20 sene önce başladığımız noktadaki belediyelerin durumu hakikaten perişandı. Ankara da üç aşağı beş yukarı aynıydı. Birçok arkadaşımız emek verdi, Melih Bey de emek verdi, ellerine sağlık, Allah razı olsun. Hatası varsa Cenab-ı Allah bilir, ben ne bileyim. Ben sümme haşa Yaratıcı'nın işine nasıl karışayım. Günahı var mı yok mu ben bilmem onları. Herkes kendi işini yapsın. Cenab-ı Allah'ın işine karışmak da kimsenin haddi değil. Öyle bir şey söylemek de doğru değil" diye konuştu.
Türkiye'nin yaşanan zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini belirten Özhaseki, "15 Temmuz döneminde Türkiye'nin başına gelenlerin yarısı Avrupa'da olsa idi ayakta kalamazlardı. Paris'te 4 tane adam eylem yapıyor, perişan oldular, ne yapacaklarını şaşırdılar. Ellerine silah alıp adam vurmuyorlar, çukur falan kazıp öz yönetim ilan etmiyorlar, tankla tüfekle yukarıdan bombalamıyorlar; eylem yapıyorlar, hakkını arıyorlar hepsi o kadar. 2000 yılındaki Türkiye gibi değiliz, 1980'deki Türkiye gibi değiliz, 1960'daki Türkiye gibi değiliz. Gittikçe ekonomi de büyüyor, birçok şey yoluna giriyor, eksiklikler olmasına rağmen, hatalar olmasına rağmen bunları zaman içerisinde düzelterek daha iyiye götürmek hepimizin elinde" dedi.

FOTOĞRAFLI

Özhaseki: Melih Bey de emek verdi, ellerine sağlıkÖzhaseki: Melih Bey de emek verdi, ellerine sağlık

PARTNERKilo verdikten sonra... Bambaşka biri olduKilo verdikten sonra... Bambaşka biri oldu
"Üreten bir toplumun bileği bükülmez""Üreten bir toplumun bileği bükülmez"
MHP'li Enginyurt: Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsinMHP'li Enginyurt: Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'den flaş yaptırım kararı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.