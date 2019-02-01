Özhaseki: Melih bey, stratejimizin parçası değil (3)

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA) - AK Parti'nin yerel seçim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, genel merkez ile il başkanlığı olarak strateji izleme ve seçime kadar çalışma içinde olduklarını söyledi. Özhaseki, "Melih bey, bizim bu stratejimizin bir parçası değil" dedi. AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında, Altındağ ilçesine bağlı Altınpark Mahallesi'ndeki ANFA Fuar Alanı'nda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Özhaseki, Ankara için yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özhaseki, bir basın mensubunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemdeki "Rant olmadan olmaz; ama önemli olan rantı adaletli dağıtmak" sözünün gündeme geldiğini hatırlatması üzerine şunları söyledi: "Ranttan kasıt şu; siz bir televizyona emek veriyorsunuz. Niye gidiyorsunuz oraya? Çünkü maaş alıyorsunuz. Yani bir rant var orada, o anlamda. Özellikle kentsel dönüşümün yapıldığı yerlerde imar plan tadilatları hususunda şahsi yapılan rantları durmadan kınıyorum ve asla da öyle bir günahım yok benim. Fakat şimdi bir mahalleyi dönüştürecekseniz, orada bin kişi var, bu bin kişinin evlerinin yeniden daha güzel bir şekilde yapabilmenin yolu da oraya bir rant getirmektir; bunu herkese verebilmektir. Oradaki vatandaşların hepsinin yeniden ev sahibi olmasının yolu da belediyelerdeki planlamadır. Kasıt budur. Orada siz eğer toplumu düşünerek, gelişmemin önünü açacak şekilde davranırsanız bu rant olayından herkes istifade eder. Ama bunu yapmazsanız, 'Ben onu da yapmam bunu da yapmam' diyorsanız hayatı durdurursunuz. O zaman dönüşüm sağlanamaz, o zaman vatandaş da orada öyle bekleyekalır. Benim söylediklerim bu anlamda. Şehircilik anlayışım net bu konuda, kastım da çok net; ama niye başka yere alıp, yoruyorlar, onu da çok bilmiyorum." 'HDP'NİN DEĞİL KÜRT VATANDAŞLARIMIZIN OYLARINA TALİBİZ' Mehmet Özhaseki, "HDP'nin oylarına talip misiniz?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "HDP'nin değil Kürt vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Niye? Biz özellikle PKK ile Kürt vatandaşları birbirinden çok net ayıran bir partiyiz. Güneydoğu'ya gidip 2,5 yıllık bakanlık sürem içerisinde teröristlerin yıktığı, yaktığı evleri yapan birisiyim. Oradaki gerçekleri gören birisiyim. Bakanlığımda en çok gittiğim yer herhalde Şırnak'tır, İdil'dir, Silopi'dir, Sur'dur. Şimdi oralara gittiğimde ben şunu gördüm. Vatandaş orada güya onların içinden çıktığını söyleyen PKK'nın zulmü altında hiç sesini çıkaramamış. Evlerini siper haline getirmişler, yakmışlar, yıkmışlar. Hatta onların çocuklarını önde tutmuşlar ki askerler silah sıktığında çocuklar ölsün, diye. Böyle vahşi bir grup var orada. O vahşi grubun siyasi uzantısı ve sözcülüğünü yapanlara karşı çok kesin net ketum bir tavrımız var, bunu her yerde ifade ediyoruz. Bizim dışımızdaki partiler de keşke bunu söyleseler; çünkü terör bir insanlık suçudur. Bunun dini olmaz, imanı olmaz, milleti olmaz." 'OYLARINA TALİP OLMA HAKKIMIZ VAR' Kürt vatandaşların başlarının tacı olduğunu kaydeden Özhaseki, "Mağduriyetlerini gidermek anlamında Güneydoğu'da evlerini de yaptık, şehirlerin altyapısını yaptık, üstyapısını yaptık. Sonra hükümet olarak son 10- 15 sene içinde özgürlüklerini geliştirdik, haklarını verdik. Orada adlarını söyleyemiyorlardı, adlarını söylüyorlar. Dillerini konuşamıyorlardı, dillerini konuşuyorlar. Orada propaganda yapamıyorlardı, propaganda yapıyorlar. Bunca yatırım ve özgürlüklerin ortamında elbette Kürt seçmenlerin oyuna talip olma gibi bir hakkımız var" dedi. 'HDP'NİN HERHALDE CHP İLE ANLAŞMASI VAR' HDP'nin büyükşehirlerde aday çıkarmamasıyla ilgili Özhaseki, "Herhalde CHP ile bir anlaşmaları var. Önce bunu gizli tutmaya çalıştılar. Sonradan resimleri ortaya çıkınca mırın kırın vaziyette söylemeye çalıştılar. Bunu söylemeye çalışırken de bütün mahcubiyet içerisinde İYİ Parti'yi de küstürmemeye çalışıyorlar. Bu zor bir iş, oradaki arkadaşlar için. Yani bir taraftan hem HDP ile pazarlık edeceksiniz bir taraftan da İYİ Parti'ye ayar vereceksiniz. Hakikaten maharet isteyen bir durum bu" diye konuştu. 'MELİH BEY, BİZİM STRATEJİMİZİN PARÇASI DEĞİL' AK Parti'li Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek ile ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine şunları kaydetti: "Bakın şunu net söylemeliyim. Melih bey, 25 yıl emek vermiş bir arkadaşımız. Yaptıklarından dolayı eline sağlık, teşekkür ederiz. Kendi döneminde güzel işler yapmıştır. Yaptıklarını ben eleştirmiyorum; ancak konuşacak bir cümle bulsam söylerim, 'Eline sağlık' derim. Onun ötesinde bir şey söyleyemem. Ancak biz AK Parti genel merkezi olarak, il başkanlığı olarak bir strateji izleyerek, seçimlere kadar bir çalışma içerisindeyiz. Melih bey, bizim bu stratejimizin bir parçası değil. Melih beye 'Lütfen şunları söyle' demiyoruz; ama yıllardır Ankara'da belediye başkanlığı yapmış birisi. Kendine has üslubu ile tarzı ile eğer doğru gördüğünü 'Doğru', eğri gördüğünü 'Eğri' diyorsa o da kendi takdiri; ona ben karışamam. Şahsen benden izin alarak televizyonlara çıkıp bir şey söylemiyor, benimle istişare ederek tabi ki yapmıyor. Ben de dışarıdan izliyorum herkes gibi. Ankara hakkındaki fikirlerini, düşüncelerini paylaşıyor. Ankara'yı da çok seviyor, o da onun takdiri." 'TAM BİR FİYASKO' Tarzının farklı olduğunu belirten Mehmet Özhaseki, "Konuşmamda bile kimseyi üzmemek adına bazı şeyleri üstü kapalı geçiyorum, rahatsız etmemeye çalışıyorum. Asla solun adayı hususunda şahsı ile ilgili bir tek cümle bile kimse benden duymamıştır. Ama fikirlerini eleştiririm, projelerini eleştiririm hatta net söylüyorum; 10 senedir aday olmuş arkadaştan daha derli toplu projeler beklerdim. Ama şu ana kadar hiçbir şey görmedim, tam bir fiyasko" dedi. 'KÜSECEK BİR ŞEY OLAMAZ' AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek ile arasının açık olduğu yönündeki haberlerle ilgili de "Melih bey ile neden açık olsun? Tabi ki farklı düşünüyoruz, bazen ondan dolayı da alınganlıklar olabilir; ama küsecek veya düşmanlığa dönüşecek asla bir şey olmaz" diye konuştu.

