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Özhaseki: Metropoller acemilik kaldırmaz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 15:41 | Son Güncelleme

MİNİBÜSÇÜ ESNAFIYLA BULUŞTU AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi'nde minibüsçü esnafıyla bir araya geldi.

Özhaseki: Metropoller acemilik kaldırmaz (2)

MİNİBÜSÇÜ ESNAFIYLA BULUŞTU
AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi'nde minibüsçü esnafıyla bir araya geldi. Özhaseki'ye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Burada konuşan MHP'li Yıldırım, CHP'den yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak Tunç Soyer'in gösterilmesini eleştirdi. Yıldırım, "MHP’lilere 12 Eylül döneminde işkence yapan, Türkeş'i asmaya kalkan savcının, son 50 yılın en büyük işkencecisinin oğlunu getiriyor; İzmir’e aday yapıyor ve MHP'ye mesaj veriyor. 'Size işkence yapanın oğlunu atadım, sizin de bir arkadaşınız olduğunu iddia eden eski Beypazarı Belediye Başkanı'nı Ankara’ya atadım'. Bizim aklımızla alay ediyorlar. MHP'ye küfrediyorlar. Şimdi ben herkese şunu söylerim; MHP ile geçmişi olan, Sayın Alparslan Türkeş'e sevgisi olan kişilerin CHP'ye tavır almasını isterim. Çünkü bize hakaret edilmiştir, aklımızla alay edilmiştir" dedi.
'RIZANIZ OLMAYAN İŞE İMZA ATMAM'
AK Parti'li Özhaseki ise esnafın rızası olmadan hiçbir iş yapmayacağını belirterek, "Raylı sistemlerin çalışamadığı yerlerde, geniş olmayan sokaklara otobüsler nasıl girecek? Elbette siz gideceksiniz. Sizin elinizde bir imkan var, bunu siz taşıyacaksınız. Siz kamu görevi yapıyorsunuz, Allah işinizi rast getirsin. Bundan sonra sizinle ilgili bir karar alınacaksa dolmuşçu esnafımızın gerek hatlarıyla gerekse başka türlü problemleriyle ilgili sizin temsilcilerinizle otururuz. Rızanız olmayan hiçbir işe imza atmam, bu da size sözüm olsun" diye konuştu.
'BU SIKINTILARA SON VERECEĞİZ'
Minibüs sürücülerinin trafik cezası şikayetlerine de değinen Özhaseki, "Merak ediyorum, şimdi bir şey soracağım. Belediye otobüsü ayakta yolcu alırken, niye ceza kesmiyorsunuz? Raylı sistem ayakta yolcu alıyor, niye ceza kesmiyorsunuz? Bunu takip edeceğiz, hiç endişeniz olmasın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok takdir ettiğim bir kardeşim. O konuyu anlatacağım, ikna edeceğim, bu sıkıntılara son vereceğiz. Endişeniz olmasın" dedi.

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