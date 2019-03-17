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Özhaseki, Mogan ve Eymir’e plaj yapılacağını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bir, iki sene sonra herkes görecek, Mogan Gölü de Eymir de kocaman masmavi bir deniz olacak.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bir, iki sene sonra herkes görecek, Mogan Gölü de Eymir de kocaman masmavi bir deniz olacak. O çevrede niye plaj yapmayalım ki? Elimizdeki imkanları sonuna kadar değerlendireceğiz" dedi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özhaseki, sürpriz "Plaj Projesi" ile başkentin mavi şehir olacağını açıklamıştı. Projeye ilişkin detayların sorulması üzerine Özhaseki, "Bunu yapabileceğimiz çok güzel ortamlar var. Belediye olarak yapacağımız her proje Ankara’daki genç insanların işsizliğine çözüm olacaktır, kadınlarımıza iş kapısı olacaktır. Biz iddialıyız ve tecrübemiz var" ifadelerinde bulundu.

"Bir iki sene sonra herkes görecek"
Eskişehir’de hayata geçirilen yapay plaj projesine benzer bir proje olup olmayacağı sorulan Özhaseki, "Ankara’nın birkaç tane avantajı var. Birisi; Gölbaşı, Mogan ve Eymir. Zamanında Mogan Gölü bataklık haline dönüşecekken bakanlığım döneminde 100 milyon lirayı bulan bir ihale yaptım. O ihale ile dipte biriken çamurları sıyırmayı amaçladık. Bu dünyada çok az bir teknoloji. Suyun dibinde birikmiş olan çamuru sıyırıyoruz, kilometrelerce öteye basıyoruz, orada bir canlılık başlıyor, balıklar yetişmeye başlıyor ve masmavi bir göl haline geliyor. Şu hali biraz daha bulanık. Bir, iki sene sonra herkes görecek, Mogan Gölü de Eymir de kocaman masmavi bir deniz olacak. O çevrede niye plaj yapmayalım ki? Elimizdeki imkanları sonuna kadar değerlendireceğiz" cevabını verdi.
Özhaseki, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin, muhalefetin eleştirilerine de değinerek, "Öndeyiz diye başlıyorlar, arkasından seçim günü sonuçlar çıkınca ’çaldırdık’ diyorlar. Sonra işi ilerletip YSK 5 seçimdir böyle. Algı operasyonu olduğunu herkes görüyor. Emin olun Ankara halkı kendilerinden çok daha akıllı" diye konuştu.
Anketleri değerlendiren Özhaseki, "Netiz, keyifliyiz, ilerideyiz, bunu herkes görecek" vurgusunu yaptı.

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