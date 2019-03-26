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Özhaseki: Muhtarın telefonuna çıkmayan adamı ilk günden gönderirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:38 | Son Güncelleme

  AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, bazı belediye personelinin telefona çıkmadığını söyleyerek, "Muhtarlar arıyormuş, çıkmıyorlarmış.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, bazı belediye personelinin telefona çıkmadığını söyleyerek, "Muhtarlar arıyormuş, çıkmıyorlarmış. Öyle bir şey yok. Muhtarın telefonuna çıkmayan adamı ilk günden işine son verir gönderirim" dedi.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, yerel seçim çalışması kapsamında Birlik Vakfı'nın İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği kahvaltılı toplantıya katıldı. Toplantıda Özhaseki'ye, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Kurucu Üyesi Necati Çetinkaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti. Mehmet Özhaseki, toplantıda yaptığı konuşmada, rakibi Mansur Yavaş hakkındaki 'sahte senet' iddialarına değindi. Bu senetleri incelediğini belirten Özhaseki, "Emin olun, içimden geçen duygu şu; 'Suçsuz olduğunu inanayım'. Bir cümle etmediğim gibi, 'Bu adam haklı arkadaş' derim. Çıkıp söylerim bunu, o yiğitliğim var. Ancak baştan sonra kirli bir iş var" ifadelerini kullandı.

'10 YILDIR YİYİP İÇEN SENSİN'
Mansur Yavaş'ın ihtilaflı olduğu Necmettin Kesgin'e, 'kötü bir adam' dediğini anımsatan Özhaseki, "Bize ne kötüyse, bizimle ne alakası var. 10 yıldır yiyip içen sensin. Mahkeme kayıtlarına baktığım için söylüyorum. 'Her gün yazıhaneme gelirdi' diyor. Her gün geliyorsa, yiyip içiyorsunuz. Adam da diyor ki, 'Beraber yemek yerdik'. Vekalet yok, sözleşme yok, oturuluyor, yeniliyor, içiliyor. Ne yapıyorsunuz? Hepinizin bildiği gibi iş bağlanıyor, alınacak para, vergisi de verilmeyecek, böyle bir çirkinlik" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLERİN BEDDUASI TUTTU'
Yavaş hakkındaki 'sahte senet' iddialarının pancar çiftçileriyle ilgili olduğunu anlatan Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:
"100 bin civarında çiftçi var. Her gün tarlada adamlar, elleri yüzleri yanıyor. Oradaki çiftçilerin bedduası tuttu şimdi. O beddualar yerde kalmaz. 100 bine yakın adamın hakkını alın, burada birkaç tane götürücüye verin, sonra da, 'Bana iftira ediyorlar' diye ağlak ağlak gezin ortada. İftira filan yok. Öyle bir şey yok. Mağdur edebiyatı yapıp durma."

'TELEFONUNA DÖNMEDİĞİM ADAM YOKTUR'
Yapacakları hizmetlerden de söz eden Özhaseki, bazı belediye personelinin telefonlara çıkmadığı yönünde duyum aldığını dile getirdi. Bu personele "Niye çıkmıyorsunuz beyefendiler?" diye soran Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:
"Büyük adamlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Nihayetinde belediye başkanlığına başladığımda halk meclisleri yapmış biriyim. Her mahalleye gidiyordum, 'Benden bir şey istiyor musunuz?' diyordum. Bir sene sonra gidiyordum, aynı halkla oturup konuşuyordum. Emin olun telefonuna dönmediğim adam yoktur. Köyden de arasalar dönüyordum. Babamız esnaf, dükkana müşteri gelir, bir metre bez alacak. Ayağa kalkarız, bezi beğendirmek için dil dökeriz bir metre bez için. Sonra da yüzü gülerek gitmesini sağlarız, bir daha gelsin diye. Niye; ekmeğimiz o bizim, ekmek teknemiz. Müdür arkadaşlara soruyorum; 'Burası senin ekmek teknen değil mi, sen orada niye oturuyorsun masada?' Muhtarlar arıyormuş, çıkmıyorlarmış. Öyle bir şey yok. Muhtarın telefonuna çıkmayan adamı ilk günden işine son verir gönderirim vallahi. Hiç dinlemem öyle şeyleri, çalışacaklar, yapacaklar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Toplantıdan görüntü
-Mehmet Özhaseki'nin konuşması
-detay

Haber-Kamera:Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)-

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