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Özhaseki: Muhtarın telefonuna çıkmayan adamı ilk günden gönderirim (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

ÜMİTKÖY SEÇİM BÜROSUNUN AÇILIŞINA KATILDI AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Ümitköy'deki seçim irtibat ofisinin açılış törenine katıldı.

Özhaseki: Muhtarın telefonuna çıkmayan adamı ilk günden gönderirim (2)

ÜMİTKÖY SEÇİM BÜROSUNUN AÇILIŞINA KATILDI
AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Ümitköy'deki seçim irtibat ofisinin açılış törenine katıldı. Özhaseki'ye Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Çankaya İlçe Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen eşlik etti. Burada konuşan Özhaseki, rakiplerinin vaatlerini kitapçık haline getirerek vatandaşlara sunmadığını söyledi.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin, 'Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir' dediğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:
"Bu ne demek? 'Biz seni seçiyorsak, yarın orada ortağız, oturacağız' demek. 'Burnundan fitil fitil getiririz, biz olmadan siyaset yapamazsın' diyorlar. Çok çirkin bir oyun var ortada. Bunu da söylemiyorlar ne yazık ki. Sakladıkları o ortak da her zaman dişini göstermeye devam ediyor."
'OY VERMEYENLERE DE HİZMET EDECEĞİZ'
Mehmet Özhaseki, seçilmesi halinde gece gündüz demeden bütün vaatlerini gerçekleştirmek üzere çalışacağını söyledi. Özhaseki, şunları dedi:
"Bize oy vermeyenler bile oy vermedikleri için içlerinden üzülecekler ama onlara da hizmet edeceğiz. Ankara'nın yüz akı olacağız. 5 senenin sonunda Ankara başka bir kent olacak. Yaşayan herkes mutlu olacak. Yavrularımız iş, aş bulacak ve büyüyen Ankara'da herkes yaşadığı kentten keyif alacak."
Özhaseki, açılış töreninin ardından Ümitköy taksi durağını ziyaret etti. Burada taksicilerle bir araya gelen Özhaseki, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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