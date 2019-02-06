Özhaseki Niğdelilerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Adaylar yerli ve milli olsun istiyoruz. Düşünce tarzı değişik ve farklı da olsa, Pensilvanya'dan emir almasın istiyoruz." dedi.

Özhaseki, Niğde Dernekler Federasyonunca Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik ciddi mücadele verildiğini belirtti.

Bu terör örgütlerine aynı güçlerin destek verdiğini vurgulayan Özhaseki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişiminde sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destek verdiğini söyledi.

Özhaseki, "Cumhur İttifakı" kapsamında yerel seçim çalışmalarının çok titiz yapıldığını ifade ederek, "İttifak görüşmelerinde 'İki üç şehir sizin olsun, üç beş şehir bizim olsun.' diye bir derdimiz olmadı. Öyle bir derdimiz de yok ama adaylar yerli ve milli olsun istiyoruz. Sol olsun, sağ olsun hiç önemli değil. Düşünce tarzı değişik ve farklı da olsa, Pensilvanya'dan emir almasın istiyoruz. PKK tarafından, bölücü örgütlerden, Kandil'den emir almasın istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.