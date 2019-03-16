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Özhaseki: Onları destekleyen Kandil ve Pensilvanya var (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

ORDU AKKUŞ DERNEKLER PLATFORMU İLE BULUŞTU AK Partili Mehmet Özhaseki, Ordu Akkuş Dernekler Federasyonu’nun Bağlum’da düzenlediği buluşma programına katıldı.

Özhaseki: Onları destekleyen Kandil ve Pensilvanya var (2)

ORDU AKKUŞ DERNEKLER PLATFORMU İLE BULUŞTU
AK Partili Mehmet Özhaseki, Ordu Akkuş Dernekler Federasyonu’nun Bağlum’da düzenlediği buluşma programına katıldı. Programda Özhaseki’ye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Arife Polat Düzgün ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt eşlik etti.
Özhaseki'den önce konuşan MHP'li Enginyurt, CHP'li Mansur Yavaş'a, "'Biji Yavaş' yazısından rahatsız olsaydın, dün Sezai Temelli diye HDP’nin Genel Başkanı çıktı dedi ki 'Mansur Yavaş, HDP’lilerin, biz Kürtlerin, PKK sevicilerin oylarıyla seçilecek'. İşte adam olsan derdin ki, 'Hadi oradan, sizin oyunuzla seçiliyorsam, seçilmiyorum' derdin" diye konuştu.
'YAVAŞ EVDE OLUR'
MHP ile AK Parti’nin birbirinden farkı olmadığını ifade eden Özhaseki, "Ha AK Partili Ahmet olmuş, ha MHP’li Mehmet olmuş, hiçbir farkımız yok. Ortak özelliğimiz şu; biz yerliyiz, milliyiz. Bizim kafamız ne Kandil'de ne de Pensilvanya'da. Allah onları da sevindirmesin diye mücadeleye devam ediyoruz" dedi. CHP'li Yavaş'ın sloganının, 'Yavaş, yavaş' olduğunu belirten AK Partili Özhaseki, "Ne yavaş yavaşı kardeşim, yavaş evde olur. Akşam yorulursunuz, eve gidersiniz, pijamayı giyip televizyon seyredersiniz yavaş yavaş. Milletin işini görürken gece gündüz demeyeceksiniz, tatil yapmayacaksınız, uçak hızıyla çalışacaksınız. Biz 5 bin projeyi böyle yapacağız, inşallah" diye konuştu.
'MAĞRUR BİR ŞANTAJCIYA BENZİYORSUN'
Ortaklıkların 50-100 sene sürebileceğinin ve helalleşilerek ayrılabileceğinin altını çizen Özhaseki, şöyle konuştu:
"Ama ortada bir parsa bölüşülüyorsa, bir numara varsa, üstten götürüm varsa o hiçbir gün sürmez. Bir gün birbirlerine düşerler, işte şimdi düştükleri gibi. Duruyor diyor ki, ‘Bu adam kötü, diploması sahte, bu adam şantajcı, bir şeyci'. Ne yapalım? Bize göre ne var? Senin arkadaşın, senin adamın bu. Bizimle ne ilgisi var adamın? Kocaman bir skandalla karşı karşıyayız. Buna cevap vermek zorunda olan da CHP’nin adayı. 'Ben çok mağdurum ağabey' diyor. Ağlak, ağlak geziyor şimdi. Ne mağduriyeti ya, adama mesaj atmış. Diyor ki, ‘Bana bak, ya parayı ver ya da seni şikayet edeceğim, diplomanı iptal ettireceğim, senin cinsel tacizci olduğunu eşine söyleyeceğim, seni Ankara'da yaşatmam'. Mağdur efendi, sen kimi yaşatmıyorsun ya? Hani 'mağdurum' diyorsun ya, boynu bükük ayaklarına yatıyorsun ya, başkalarına ama hayatı zehir etmeyi söylüyorsun orada. 'Yaşatmam' diyorsun, bu nasıl iş ya? Sen mağdurdan çok mağrur bir şantajcıya benziyorsun daha çok orada."

FOTOĞRAFLI

Özhaseki: Onları destekleyen Kandil ve Pensilvanya var (2)

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