Özhaseki: Onları destekleyen Kandil ve Pensilvanya var (3)

MHP MİTİNGİNE KATILDI

AK Partili Özhaseki, MHP’nin Yenimahalle’de düzenlediği mitinge katıldı. Mitingde toplanan kalabalığa seslenen Özhaseki, CHP’li Yavaş’ın, “AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Özhaseki bana kumpas kurdular” sözünü anımsatarak, “Bir dakika ya, bu kadar yalan olur mu? Gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın. Kılıçdaroğlu, çok yalan söylemesiyle meşhur, ben bunu ispat ettim. Onlarca dava kazandım, parayla zaten sucuk, döner dağıttım. Sen de gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın” dedi.

‘ANKARA BÖYLE BİR ADAYI HAK ETMİYOR’

CHP’li Yavaş’ın programının kimseyle paylaşılmadığına dikkat çeken AK Partili Özhaseki, “Nereye gideceğini söylemiyorlar, televizyoncuları yanına yaklaştırmıyorlar, bir yerde gözüküyor, kendi çektirdiğini dağıtıyor, sonra kayboluyor. Ondan sonra da oturuyor, yine yalanlara başlıyor. El insaf arkadaşlar. Ankara böyle bir adayı hak etmiyor” diye konuştu.

‘BÖLÜŞÜMDE KAVGA ÇIKTI’

Özhaseki, bugünkü temaslarının ardından Meslekte Birlik Mühendisler Grubu üyeleri ile Altınpark ANFA Salonu’nda bir araya geldi. Özhaseki’ye burada eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Kurucu Üyesi Necati Çetinkaya ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti. Programda, Seymenler tarafından karşılanan Özhaseki, katılımcılara seslendi.