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Özhaseki: Onları destekleyen Kandil ve Pensilvanya var (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 22:52 | Son Güncelleme

MHP MİTİNGİNE KATILDI AK Partili Özhaseki, MHP’nin Yenimahalle’de düzenlediği mitinge katıldı.

MHP MİTİNGİNE KATILDI
AK Partili Özhaseki, MHP’nin Yenimahalle’de düzenlediği mitinge katıldı. Mitingde toplanan kalabalığa seslenen Özhaseki, CHP’li Yavaş’ın, “AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Özhaseki bana kumpas kurdular” sözünü anımsatarak, “Bir dakika ya, bu kadar yalan olur mu? Gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın. Kılıçdaroğlu, çok yalan söylemesiyle meşhur, ben bunu ispat ettim. Onlarca dava kazandım, parayla zaten sucuk, döner dağıttım. Sen de gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın” dedi.

‘ANKARA BÖYLE BİR ADAYI HAK ETMİYOR’

CHP’li Yavaş’ın programının kimseyle paylaşılmadığına dikkat çeken AK Partili Özhaseki, “Nereye gideceğini söylemiyorlar, televizyoncuları yanına yaklaştırmıyorlar, bir yerde gözüküyor, kendi çektirdiğini dağıtıyor, sonra kayboluyor. Ondan sonra da oturuyor, yine yalanlara başlıyor. El insaf arkadaşlar. Ankara böyle bir adayı hak etmiyor” diye konuştu.

‘BÖLÜŞÜMDE KAVGA ÇIKTI’

Özhaseki, bugünkü temaslarının ardından Meslekte Birlik Mühendisler Grubu üyeleri ile Altınpark ANFA Salonu’nda bir araya geldi. Özhaseki’ye burada eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Kurucu Üyesi Necati Çetinkaya ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti. Programda, Seymenler tarafından karşılanan Özhaseki, katılımcılara seslendi.

CHP’li Yavaş ile ihtilaflı olan Necmettin Kesgin’i daha önceden tanımadığını ifade eden Özhaseki, “Biz adamın adını üç, beş gün önce gazetelerden duyduk. 'Kriminal suçlu' diyorsun adama. Bugün getirdiler, adam adli sicilden tertemiz kaydını almış, yarın bir gün gazetelere veriyorlarmış yeni gördüm. Adamcağızın sicilinde hiçbir suç gözükmüyor. Ve o adamı durmadan suçluyor. ‘Bu şöyle kriminal suçlu, tacizci, sahte diploması var’ diyor. Eyvallah, biz bilmiyoruz ki. Bizimle de ilgili bir şey değil. Ama şunu biliyoruz, 10 senedir onunla oturup kalkan, yiyip içen sensin. Atış poligonlarına gidip de keyif yapan sensin. Ne oldu bugün bölüşümde kavga mı çıktı? Evet bölüşümde, götürümde kavga çıktı. Kavga çıkınca da birbirlerini suçlamaya başladılar” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Özhaseki’ye mühendis bareti hediye edilirken, Özhaseki Seymen şalı kuşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(MHP MİTİNGİ)

-Özhaseki'nin MHP mitingindeki konuşması

(MÜHENDİS BULUŞMASI)

-Mühendis buluşmasından detaylar

-Özhaseki'nin konuşması

-Özhaseki'nin Seymen şalı kuşanması

HABER-KAMERA: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)

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