HABER

Özhaseki: Onları destekleyen Kandil ve Pensilvanya var (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 23:12 | Son Güncelleme

MHP MİTİNGİNE KATILDI AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP’nin Yenimahalle’de düzenlediği mitinge katıldı.

Özhaseki: Onları destekleyen Kandil ve Pensilvanya var (3)

MHP MİTİNGİNE KATILDI
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP’nin Yenimahalle’de düzenlediği mitinge katıldı. Mitingde toplanan kalabalığa seslenen Özhaseki, Mansur Yavaş’ın, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Özhaseki bana kumpas kurdular" sözünü anımsatarak, "Bir dakika ya, bu kadar yalan olur mu? Gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın. Kılıçdaroğlu, çok yalan söylemesiyle meşhur, ben bunu ispat ettim. Onlarca dava kazandım, parayla zaten sucuk, döner dağıttım. Sen de gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın" dedi.
'ANKARA BÖYLE BİR ADAYI HAK ETMİYOR'
Mansur Yavaş’ın programının kimseyle paylaşılmadığını ileri süren Özhaseki, "Nereye gideceğini söylemiyorlar, televizyoncuları yanına yaklaştırmıyorlar, bir yerde gözüküyor, kendi çektirdiğini dağıtıyor, sonra kayboluyor. Ondan sonra da oturuyor, yine yalanlara başlıyor. El insaf arkadaşlar. Ankara böyle bir adayı hak etmiyor" diye konuştu.
'BÖLÜŞÜMDE KAVGA ÇIKTI'
Özhaseki, ardından Meslekte Birlik Mühendisler Grubu üyeleri ile Altınpark ANFA Salonu’nda bir araya geldi. Özhaseki’ye burada TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Kurucu Üyesi Necati Çetinkaya ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti. Programda Seymenler tarafından karşılanan Özhaseki, katılımcılara seslendi.
CHP'li Yavaş ile ihtilaflı olan Necmettin Kesgin’i daha önceden tanımadığını ifade eden Özhaseki, "Biz adamın adını üç, beş gün önce gazetelerden duyduk. 'Kriminal suçlu' diyorsun adama. Bugün getirdiler, adam adli sicilden tertemiz kaydını almış, yarın bir gün gazetelere veriyorlarmış yeni gördüm. Adamcağızın sicilinde hiçbir suç gözükmüyor. Ve o adamı durmadan suçluyor. ‘Bu şöyle kriminal suçlu, tacizci, sahte diploması var’ diyor. Eyvallah, biz bilmiyoruz ki. Bizimle de ilgili bir şey değil. Ama şunu biliyoruz, 10 senedir onunla oturup kalkan, yiyip içen sensin. Atış poligonlarına gidip de keyif yapan sensin. Ne oldu bugün bölüşümde kavga mı çıktı? Evet bölüşümde, götürümde kavga çıktı. Kavga çıkınca da birbirlerini suçlamaya başladılar" dedi.
Programın sonunda mühendis bareti hediye edilen Özhaseki, Seymen şalı kuşandı.

FOTOĞRAFLI

Özhaseki: Onları destekleyen Kandil ve Pensilvanya var (3)Özhaseki: Onları destekleyen Kandil ve Pensilvanya var (3)Özhaseki: Onları destekleyen Kandil ve Pensilvanya var (3)

Gençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildiGençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildi
Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na teşekkür: Kendisini İzmir'e adadı (6)Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na teşekkür: Kendisini İzmir'e adadı (6)
Bakan Varank: Müslümanlar olarak, silkelenmemiz gerekiyorBakan Varank: Müslümanlar olarak, silkelenmemiz gerekiyor

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert sözler

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert sözler

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.