Özhaseki: Onları destekleyen Kandil ve Pensilvanya var (3)

MHP MİTİNGİNE KATILDI

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP’nin Yenimahalle’de düzenlediği mitinge katıldı. Mitingde toplanan kalabalığa seslenen Özhaseki, Mansur Yavaş’ın, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Özhaseki bana kumpas kurdular" sözünü anımsatarak, "Bir dakika ya, bu kadar yalan olur mu? Gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın. Kılıçdaroğlu, çok yalan söylemesiyle meşhur, ben bunu ispat ettim. Onlarca dava kazandım, parayla zaten sucuk, döner dağıttım. Sen de gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın" dedi.

'ANKARA BÖYLE BİR ADAYI HAK ETMİYOR'

Mansur Yavaş’ın programının kimseyle paylaşılmadığını ileri süren Özhaseki, "Nereye gideceğini söylemiyorlar, televizyoncuları yanına yaklaştırmıyorlar, bir yerde gözüküyor, kendi çektirdiğini dağıtıyor, sonra kayboluyor. Ondan sonra da oturuyor, yine yalanlara başlıyor. El insaf arkadaşlar. Ankara böyle bir adayı hak etmiyor" diye konuştu.

'BÖLÜŞÜMDE KAVGA ÇIKTI'

Özhaseki, ardından Meslekte Birlik Mühendisler Grubu üyeleri ile Altınpark ANFA Salonu’nda bir araya geldi. Özhaseki’ye burada TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Kurucu Üyesi Necati Çetinkaya ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti. Programda Seymenler tarafından karşılanan Özhaseki, katılımcılara seslendi.