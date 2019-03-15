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Özhaseki: Ortada çok kirli bir ilişki var (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

  MAL BİLDİRİMİNİ PAYLAŞTI AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısının ardından 14 Mart'ta yaptığı mal bildirimini gazetecilerle paylaştı.

MAL BİLDİRİMİNİ PAYLAŞTI
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısının ardından 14 Mart'ta yaptığı mal bildirimini gazetecilerle paylaştı. Özhaseki'nin mal bildirimi şöyle:

"Mehmet Özhaseki: Kayseri Talas'ta 500 bin lira değerinde bir bağ evi. İnönü Bulvarı'nda kendine ait 500 bin lira değerinde yarım hisseli arsa. Hisse satışından elde ettiği 159 bin 500 lira nakit para. Enerji ve Tarım San. Tic. A.Ş.'den (ENTAR) 293 bin 272 dolar alacak. Haseki Tekstil A.Ş.'de ve Hasekioğlu Ev Tekstili'nde yüzde 49'ar, ENTAR 1'de yüzde 99, Besler Tekstil'de yüzde 6,6 kurucu hisse.

Eşi Neşe Özhaseki: Kayseri Tavlusun'da 700 bin lira değerinde ev, 60 bin lira değerinde bir otomobil.

Özhaseki çiftinin anne babalarından kalan miras: İnönü Bulvarı’nda yarım hisseli bir iş yeri, Alparslan Mahallesi'nde çeyrek hisseli mesken ve Hacıkılıç Mahallesi'nde çeyrek hisseli ev ve arsa."

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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