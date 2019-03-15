Özhaseki: Ortada çok kirli bir ilişki var (3)

AŞTİ ESNAFI İLE BULUŞTU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında AŞTİ ve Ankara Eczacılar Odası'nı ziyaret etti. AŞTİ’de esnafın sorunlarını dinleyen Özhaseki, 31 Mart seçimleri için destek istedi. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Özhaseki, vatandaşlara lokma dağıttı. Özhaseki AŞTİ’deki bilet satış gişelerini gezerek görevlilerle sohbet etti. Vatandaşların fotoğraf taleplerini geri çevirmeyen Özhaseki, Mersin’e giden bir öğrencinin de bilet ücretini karşıladı.

AŞTİ ziyaretinin ardından Ankara Eczacılar Odası’nı ziyaret eden Özhaseki, burada konuşma yaptı. Kızının eczacı olması nedeniyle eczacıların sorunlarını çok yakından bildiğini kaydeden Özhaseki, "Biz de kendimizi artık meslekten görüyoruz" dedi.

'HERKES LÜKSÜNÜN PEŞİNDE'

İsrafsız bir belediye istediğini belirten Özhaseki, "Büyükşehir Belediyesine başkan oldum, 100 küsur tane araç var. Dedim ki 'bu araçları kaldırıyorum, hepsini satacağım'. 'Nasıl yani' dediler. İlk tepki bizimkilerden geliyor. 'Genel müdürler, yardımcılar, daire başkanları, bir sürü makam arabası diye bir şey olmaz' dedim. Ben Avrupa’da da gördüm, bir belediye başkanının arabası var, diğerlerinin hepsi hizmet aracı, raylı sistem ya da bisiklet kullanıyor. Bizim daire başkanını, genel müdürleri bırakın, şeflerin bile arabası olması lazım. Böyle bir hava adamlarda. Hepsini satışa çıkardım tabii itirazlara rağmen. Çevrede ne kadar müdürlük varsa hepsi arıyorlardı, 'Araçları satıyorsanız bize iki tane verin'. Devletin diğer kademeleri istiyor sizden arabayı. Herkes lüksünün refahının peşinde. Bunları oturtabilirsek Türkiye’de birçok şey hallolur. Seçildikten sonra makam araçlarını satacağım, aynısını yapacağım, kafaya koydum, çaresi yok. Bunların yapılması lazım, olmazsa olmaz bunlar" diye konuştu.