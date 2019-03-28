HABER

Özhaseki: Ortaya koyduğumuz mimari tarz cumhuriyete yakışmıyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

'YURT DIŞINDA BÖYLE BİR ADAM SOKAĞA ÇIKAMAZ' Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Partili Mehmet Özhaseki, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı'ndaki konuşmasında, rakibi CHP'li Mansur Yavaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özhaseki: Ortaya koyduğumuz mimari tarz cumhuriyete yakışmıyor (2)

'YURT DIŞINDA BÖYLE BİR ADAM SOKAĞA ÇIKAMAZ'
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Partili Mehmet Özhaseki, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı'ndaki konuşmasında, rakibi CHP'li Mansur Yavaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "Bu sahte senedi sen mi düzenledin? 3 kere kriminolojiye gitmiş. Cevap vermiyor. 'Kolundan mı çıkardı, koynundan mı çıkardı?' diyor, geçen bir televizyonda. Güler misiniz, ağlar mısınız? '600 bin dolarlık ne maharetin var?' diyorlar, söylemiyor. Vekaletin var mı? Yok. Sözleşme niye yapmadın? 'Vergi doğardı' diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? 1,5 sene boyunca da mafya ağzıyla sıkıştırıyor adamı. 'Seni yakarım, diplomanı iptal ettiririm, süründürürüm, Ankara'yı dar ederim, düğününü basarım; parayı ver susayım, hiçbir şey yapmayayım sana' diyor, ayıptır ya. Emin olun, yurt dışında böyle bir adam aday değil vallahi sokağa çıkamaz. Beni suçladığı için söylüyorum bunları. Söylemeseydi, adımı anmasaydı bir cümle bile etmezdim. 'Bana ne ya ne yaparsa yapsın, Allah'ından bulsun' derdim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (2)Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (2)
Bakan Ersoy: Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabiliriz (2)Bakan Ersoy: Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabiliriz (2)

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye itirafı!

İsrail'den Suriye itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.