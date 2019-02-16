HABER

Özhaseki: Projeleri sormak zorundayım-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 19:49 | Son Güncelleme

'EŞTİKLERİ ÇUKURLARA KATİL SÜRÜSÜNÜ GÖMDÜK' AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında KAMU-SEN Genel Merkezini ziyaret etti.

'EŞTİKLERİ ÇUKURLARA KATİL SÜRÜSÜNÜ GÖMDÜK'
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında KAMU-SEN Genel Merkezini ziyaret etti. Mehmet Özhaseki, terör örgütü PKK'nın ülkeyi bölmesine izin vermediklerini vurgulayarak "Bu PKK’lılar var ya çok çevreciymiş, sigara izmariti atmazlarmış, dağlarda, otlara, çiçeklere basmazlarmış. İnsafsızlar, aslan gibi delikanlılara pusu kurup şehit düşürüyorlar yavrularımızı, ne otu ne çöpü neden bahsediyorsunuz siz. Ve neticesinde Allah'a şükürler olsun bu işin üzerine biz dirayetle kararlılıkla gittik. Bu ülkenin bölünmesine izin vermezdik. Burada eştikleri çukurlara katil sürüsünü gömdük" dedi.

'DÖNER DAĞITMAM ARKADAŞLARIN AĞIRINA GİTMİŞ'
Soruları yanıtlayan Mehmet Özhaseki, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kayseri Belediye Başkanıyken FETÖ'cülerle Pensilvanya'ya gittiğine dair açıklamalarının anımsatılması üzerine şöyle dedi:
" Bunların hepsi de, herhalde Özgür Özel’in uydurması olsa gerek birkaç gün önce Kemal Bey’in yalancılığı üzerine benim dağıttığım dönerler biraz acı olmuş herhalde, onlara bakın içeride yatan bir iki tane çok değil ifadeler resmiyete döküldüğü için söylüyorum .FETÖ’den hüküm giymiş yöneticilerin ifadesi var. Bu konuda, yani adam FETÖ’cü yönetici diyor ki ‘Bizi Amerika’ya götürdü’ bu kadar. Peki mahkemelerde bu iddia olarak ortaya konulunca mahkemeler bunu inceledi mi? İnceledi. Yalan olduğuna karar verdi mi? Verdi. Yalan beyanları neden bir daha gündeme getirirler bilmiyorum? Net olarak söylüyorum kimseyi ne götürdüm ne getirdim. FETÖ ile bir milim dahi ilgim yok. 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Yüzlerce insan atadım bir tane FETÖ’cülükten atılan elemanım çıkmadı. Altını çizerek söylüyorum. Bir metre FETÖ’ye arsa vermedim, verdi diyen varsa buyursunlar. Herhalde benim son günlerde döner dağıtmam biraz arkadaşların ağırına gitmiş. Yeni iftira kampanyasına başlıyorlar. İftiraları ile baş başa bırakıyorum onları.’’
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Özhaseki Kamu-Sen konuşması
-Özhaseki soru ve cevap
Haber-Kamera:Özgür ALTIN/ ANKARA, (DHA)

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
Eğitim çalışanları ve sivil memurlardan basın açıklamasıEğitim çalışanları ve sivil memurlardan basın açıklaması
ek fotoğraflar /// Erdoğan: Bunlar dörtlü çetedirek fotoğraflar /// Erdoğan: Bunlar dörtlü çetedir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Emniyeti Türkiye sağlamalı

Bakan Akar flaş 'güvenli bölge' açıklaması

Adapazarı'nda 56 gündür kayıp yaşlı adamın nehirde cesedi bulundu

Alzheimer hastası adam 56 gündür kayıptı! Acı gerçek bugün ortaya çıktı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız

Diyanet: Sigara haramdır

Akın akın gittiler! Kop Dağı'nda renkli görüntüler

Akın akın gittiler! Kop Dağı'nda renkli görüntüler

Sakarya'da bir kişi, TIR'dan yuvarlanan tomruğun altında kalarak öldü

Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!

Ünlü sanatçı Ozan Arif Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.