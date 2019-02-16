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Özhaseki: Projeleri sormak zorundayım-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 22:08 | Son Güncelleme

'EŞTİKLERİ ÇUKURLARA KATİL SÜRÜSÜNÜ GÖMDÜK' AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında KAMU-SEN Genel Merkezini ziyaret etti.

'EŞTİKLERİ ÇUKURLARA KATİL SÜRÜSÜNÜ GÖMDÜK'
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında KAMU-SEN Genel Merkezini ziyaret etti. Mehmet Özhaseki, terör örgütü PKK'nın ülkeyi bölmesine izin vermediklerini vurgulayarak "Bu PKK?lılar var ya çok çevreciymiş, sigara izmariti atmazlarmış, dağlarda, otlara, çiçeklere basmazlarmış. İnsafsızlar, aslan gibi delikanlılara pusu kurup şehit düşürüyorlar yavrularımızı, ne otu ne çöpü neden bahsediyorsunuz siz. Ve neticesinde Allah'a şükürler olsun bu işin üzerine biz dirayetle kararlılıkla gittik. Bu ülkenin bölünmesine izin vermezdik. Burada eştikleri çukurlara katil sürüsünü gömdük" dedi.
'DÖNER DAĞITMAM ARKADAŞLARIN AĞIRINA GİTMİŞ'
Soruları yanıtlayan Mehmet Özhaseki, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kayseri Belediye Başkanıyken FETÖ'cülerle Pensilvanya'ya gittiğine dair açıklamalarının anımsatılması üzerine şöyle dedi:
" Bunların hepsi de, herhalde Özgür Özel?in uydurması olsa gerek birkaç gün önce Kemal Bey?in yalancılığı üzerine benim dağıttığım dönerler biraz acı olmuş herhalde, onlara bakın içeride yatan bir iki tane çok değil ifadeler resmiyete döküldüğü için söylüyorum .FETÖ?den hüküm giymiş yöneticilerin ifadesi var. Bu konuda, yani adam FETÖ?cü yönetici diyor ki ?Bizi Amerika?ya götürdü? bu kadar. Peki mahkemelerde bu iddia olarak ortaya konulunca mahkemeler bunu inceledi mi? İnceledi. Yalan olduğuna karar verdi mi? Verdi. Yalan beyanları neden bir daha gündeme getirirler bilmiyorum? Net olarak söylüyorum kimseyi ne götürdüm ne getirdim. FETÖ ile bir milim dahi ilgim yok. 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Yüzlerce insan atadım bir tane FETÖ?cülükten atılan elemanım çıkmadı. Altını çizerek söylüyorum. Bir metre FETÖ?ye arsa vermedim, verdi diyen varsa buyursunlar. Herhalde benim son günlerde döner dağıtmam biraz arkadaşların ağırına gitmiş. Yeni iftira kampanyasına başlıyorlar. İftiraları ile baş başa bırakıyorum onları.??

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