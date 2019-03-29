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Özhaseki sanayicilerle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: "Ben hizmet için geliyorum. Ne siyaseti, ne polemiği, ne didişmesi, ne çekişmesi. Kavga yeri değil ki belediye başkanlığı makamı" - Ülkemizin güney sınırında 700 kilometre boyunca terör devleti kurulsun istiyorlar. Bu kadar istekleri. Ya buna razı olacaksın ya da dik duracaksın, bunlarla savaşacaksınız" - "(Mansur Yavaş) Geçen sene 450 lira vergi vermiş"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ben hizmet için geliyorum. Ne siyaseti, ne polemiği, ne didişmesi, ne çekişmesi. Kavga yeri değil ki belediye başkanlığı makamı." dedi.

Başkent Sanayi Bölgesi'nde iş adamları ile bir araya gelen Özhaseki, "Burası Ankara. Yüz akımız. Gazi Mustafa Kemal'in hatırası. Burada belediye başkanlığı yapmak bir fani için en onurlu görev." diye konuştu.

Özhaseki, adaylığı açıklandıktan sonra projeleri halka anlatmaya başladığını vurgulayarak, "Bakıyorum artık muhtarlar bile 30 tane proje açıklıyorlar. Bu kişiye diyorlar ki 'Ne olur bi tane projeni söyle.' Bir tane söylüyor, ertesi gün başka bir şey söylüyor. Şu gün oldu bizim gibi dersine çalışan bir Allah'ın kulu çıkmadı." ifadesini kullandı.

- "Kavga yeri değil ki belediye başkanlığı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde siyaset konuşmadığına işaret eden Özhaseki, "Ben hizmet için geliyorum. Ne siyaseti, ne polemiği, ne didişmesi, ne çekişmesi. Kavga yeri değil ki belediye başkanlığı makamı." dedi.

Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın ülkede son birkaç yıldır yaşanan acı olaylar sonrasında ortaya çıktığını hatırlatarak, şunları belirtti:

"Ülkemizde birkaç yıldır yaşadığımız acı olaylar bu ülkenin beka meselesi olduğunu gösterdi. Bu meseleler yeni olmuş, AK Parti hükümetinde ortaya çıkmış meseleler değildi. Bölmek isteyenler, o dönemlerden başlayarak en son dönemde de çukur kazıp devlet ilan etmeye kalktılar."

Bu çevrelerin isteğinin ülkeyi bölüp parçalamak olduğunun altını çizen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Orta Anadolu’nun ortasına sıkışmış bir Anadolu kalsın.

Doğu’da, Güneydoğu’da başka devlet çıksın. Boğazlar elden gitsin. Orta Anadolu’nun ortasında küçük, birbiriyle didişen, kardeş kavgası, Kürt-Türk, Sünni-Alevi olabilir, sağ-sol olabilir. Olabilir de olabilir... Büyümesin, güçlenmesin istiyorlar.

Ülkemizin güney sınırında 700 kilometre boyunca terör devleti kursun istiyorlar. Bu kadar istekleri. Ya buna razı olacaksın ya da dik duracaksın bunlarla savaşacaksınız."

- "Üç kuruşluk oylarına tenezzül etmeyin bunların"

Özhaseki, CHP ve İYİ Parti'nin iş birliği yaptığını ifade ederek, "Bir ortak var, onun da adını söyleyin... Yok. 'Ankara halkı bize kızar, söyleyemeyiz.' diyorlar. Onların eline kan bulaştı. PKK'nın siyasi uzantısı parti. Kandil’deki beyanat veriyor. CHP ve İYİ Parti'den biri çıkıp da 'Bu ne demek kardeşim, burası Türkiye'dir.' diyemiyor. Bunlarla aynı sandıkta buluşmak ayıp olmuyor mu ya? Üç kuruşluk oylarına tenezzül etmeyin ya bunların. Vatan millet meselesi." ifadelerini kullandı.

- "Suçunu görmesem 'boşa yükleniyorsunuz' derim"

Projelerini anlatırken rakibinin adını hiç ağzına almadığını ancak o kişinin ortaya çıkan iddialar sonrasında ısrarla kendisini suçladığını hatırlatan Özhaseki, "Suçunu görmesem, 'Burada bir suç yok, arkadaşın suçu yok boşa yükleniyorsunuz.' diyecek kadar cesaretim de var. Bunu yaparım ama ömrümde bu kadar kirli iş görmedim." diye konuştu.

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a "600 bin dolarlık ne marifetin var senin?" diye soran Özhaseki, "Geçen sene 450 lira vergi vermiş." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B

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