Özhaseki sanayicilerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ben hizmet için geliyorum. Ne siyaseti, ne polemiği, ne didişmesi, ne çekişmesi. Kavga yeri değil ki belediye başkanlığı makamı." dedi.

Başkent Sanayi Bölgesi'nde iş adamları ile bir araya gelen Özhaseki, "Burası Ankara. Yüz akımız. Gazi Mustafa Kemal'in hatırası. Burada belediye başkanlığı yapmak bir fani için en onurlu görev." diye konuştu.

Özhaseki, adaylığı açıklandıktan sonra projeleri halka anlatmaya başladığını vurgulayarak, "Bakıyorum artık muhtarlar bile 30 tane proje açıklıyorlar. Bu kişiye diyorlar ki 'Ne olur bi tane projeni söyle.' Bir tane söylüyor, ertesi gün başka bir şey söylüyor. Şu gün oldu bizim gibi dersine çalışan bir Allah'ın kulu çıkmadı." ifadesini kullandı.

- "Kavga yeri değil ki belediye başkanlığı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde siyaset konuşmadığına işaret eden Özhaseki, "Ben hizmet için geliyorum. Ne siyaseti, ne polemiği, ne didişmesi, ne çekişmesi. Kavga yeri değil ki belediye başkanlığı makamı." dedi.